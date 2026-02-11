Revelan fallos de comunicación de la Marina en accidente aéreo en EU

Una misión humanitaria para evacuar a un niño terminó en tragedia por errores de la Marina en el accidente aéreo de Galveston de diciembre de 2025.

Un informe preliminar de la NTSB (National Transportation Safety Board de EE. UU.) reveló las malas decisiones que tomó la tripulación, como intentar aterrizar pese a una densa neblina, volar más bajo de lo permitido y confundir las instrucciones de los controladores, lo que provocó que la aeronave se estrellara en el mar, con un saldo de seis muertos y dos heridos.

El pasado 22 de diciembre, un avión Beechcraft Super King Air 350 de la Armada de México, con matrícula ANX-1209, despegó de Mérida, Yucatán, para trasladar a un niño con quemaduras graves hacia Texas.

La aeronave, que operaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau (organización que apoya a niños con quemaduras severas), transportaba a ocho personas cuando, en la fase final de aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston , se tomaron malas decisiones aeronáuticas y el avión se estrelló en el mar.

Federico, el niño que iba a ser atendido, fue uno de los fallecidos, además de un médico y cuatro elementos de la Armada. La madre del menor y una enfermera fueron rescatadas con vida.

El accidente de Galveston se suma a una serie de sucesos aéreos graves protagonizados por las Fuerzas Armadas en los últimos años. Tan solo durante el Gobierno de la 4T, de diciembre de 2018 a la fecha, se han registrado más de 10 siniestros con al menos 46 personas fallecidas.

El informe de la NTSB señala que el día del accidente en Galveston una densa niebla cubría la costa, reduciendo la visibilidad a niveles donde, por reglamento, no estaba permitido intentar un aterrizaje. A pesar de que la pista no era visible para los pilotos , la tripulación decidió continuar con la maniobra, ignorando que la seguridad del vuelo estaba seriamente comprometida.

Desde el primer momento hubo malentendidos sobre cómo debía el avión acercarse a la pista. Al principio, el controlador de tráfico aéreo les dio instrucciones para usar un sistema de aterrizaje basado en señales de radio (conocido como ILS). Sin embargo, apenas nueve segundos después, les cambiaron el orden y les pidieron que usaran un sistema guiado por GPS.

Los pilotos nunca confirmaron que habían escuchado o entendido el cambio de plan, creando un vacío de información muy peligroso: el controlador consideró que los pilotos ya estaban usando el GPS para descender, pero ellos nunca aseguraron tener esa instrucción lista en sus equipos de navegación.

En las grabaciones se detectó que los pilotos estaban confundidos: cuando el controlador les pedía volar a una altura segura, ellos respondían con datos incoherentes, como si no entendieran las órdenes dadas.

En el momento de mayor tensión, los pilotos informaron que estaban “autorizados para aterrizar” cuando, en realidad, solo tenían permiso para acercarse a la zona; una confusión de palabras que resultó fatal en medio de la ceguera provocada por la intensa neblina.

La prisa por llegar pudo haber nublado el juicio de los pilotos. En lugar de realizar un descenso suave y controlado, el avión bajó de forma brusca y errática. Según los radares, el King Air volaba a una altura de apenas 275 pies (unos 80 metros) cuando, por seguridad, debería haber estado a más del triple de esa altura para evitar un impacto. Sin terreno visible y volando demasiado bajo, el avión tocó el agua.

La omisión de protocolos básicos de aviación provocó errores que, según el informe oficial, pudieron haber prevenido, impidiendo así la tragedia del niño que, en lugar de salvar su vida, la perdió.