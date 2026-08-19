Carece de salario digno 52% de afiliados a IMSS

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    Carece de salario digno 52% de afiliados a IMSS
    La organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza advirtió que persiste en México reto por brecha de ingreso. CUARTOSCURO

85% de personal de empresas de limpieza y seguridad, así como de industria restaurantera, no tiene un salario digno

Poco más de la mitad, 52 por ciento de quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unos 11.9 millones de personas, no percibe un salario digno, advirtió Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACP).

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El umbral del salario digno, de acuerdo con la coalición de organizaciones civiles, se ubica en 14 mil 400 pesos mensuales, el monto suficiente para cubrir una canasta de vida digna que permita ir más allá de la sobrevivencia e incluya alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento.

Al presentar su reporte Termómetro Salarial 2026, destacó que el número de afiliados al IMSS con salarios de pobreza, es decir inferiores al costo de dos canastas básicas, disminuyó de 8.6 millones a 407 mil.

Sin embargo, remarcó, persiste el reto de lograr que la totalidad perciba un salario digno, así como cerrar las brechas de ingreso.

“Es una gran noticia que los salarios de pobreza estén prácticamente desaparecidos, al menos en los trabajos formales, tomó 10 años llegar aquí. Ahora para seguir avanzando urgen avanzar mas con la adopción voluntaria y gradual del ingreso digno en las empresas”, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de ACP.

En el informe también se advierte sobre la persistencia de brechas salariales entre quienes cotizan en el IMSS.

Las empresas de servicios personales, como limpieza y seguridad, así como la industria restaurantera, detalla, tienen a la mayor parte de su personal, el 85 por ciento, sin salario digno.

En términos absolutos, las ramas con mayor cantidad de personas que carecen de salario digno son las de servicios profesionales y técnicos, con 1.3 millones, y la construcción, con 969 mil.

En tanto, las ramas económicas con mayor porcentaje de personas que ganan salario digno y más, son la generación y suministro de energía eléctrica con 95 por ciento y los bancos y aseguradoras con 85 por ciento de su personal con salario digno y más.

Para avanzar hacia una mayor proporción de personas con un salario digno, ACP propone un paquete de cuatro medidas: aumento diferenciado a los salarios mínimos; exención de impuestos a salarios bajos; adopción voluntaria de ingreso digno por parte de las empresas y adopción voluntaria de ingreso digno por parte de las empresas.

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