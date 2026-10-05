Carlos Slim le entra al Banco del Bienestar... Telmex se adjudica contrato de hasta mil 486 mdp para conectar las 3 mil 149 sucursales en México

De acuerdo con la información disponible en Compras MX, el contrato BABIEN-UA-AD-012-2026 fue asignado mediante adjudicación directa y contempla servicios de internet y telefonía para las sucursales, inmuebles centrales y centros de datos del banco.

Telmex , empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim , obtuvo un contrato de hasta mil 486 millones 807 mil 314 pesos con el Banco del Bienestar para proporcionar servicios integrales de red y comunicaciones en la infraestructura de la institución.

El documento establece que la contratación se realizó con fundamento en los artículos 35, fracción III, y 54, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de disposiciones internas del Banco del Bienestar.

“Con fundamento en los artículos 35, fracción III; 54 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y con base en lo establecido en el numeral 1.9.3.1 del Manual General de Organización de esta Institución, le comunicó que, se le asigna el Contrato No. BABIEN-UA-AD-012-2026 para el ‘Servicio integral administrado de red y comunicaciones’”, se lee en la notificación.

EL CONTRATO PUEDE ALCANZAR MIL 486 MILLONES DE PESOS

El acuerdo establece un monto mínimo de 693 millones 327 mil 256 pesos y un máximo de mil 486 millones 807 mil 314 pesos, cantidades calculadas antes del IVA.

Al considerar el Impuesto al Valor Agregado, por 237 millones 889 mil 170 pesos, el monto máximo del contrato llega a mil 724 millones 696 mil 484 pesos.

La vigencia contempla tres años. El servicio comenzó el 16 de junio de 2026 y permanecerá activo hasta el 15 de junio de 2029.

Durante ese periodo, Telmex estará a cargo de proporcionar los servicios de comunicación necesarios para mantener conectada la infraestructura del Banco del Bienestar, incluyendo sus oficinas administrativas, centros de datos y miles de sucursales distribuidas en el país.

LA RED INCLUYE 3 MIL 149 SUCURSALES

Uno de los principales componentes de la contratación es la conexión de las 3 mil 149 sucursales del Banco del Bienestar que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes entidades de México.

El contrato también considera tres inmuebles centrales: el Edificio Principal, el inmueble ubicado en Río de la Magdalena 115 y el Anexo, además del Edificio San Pedro de los Pinos y el inmueble de Río Magdalena 101.

A esta infraestructura se suman dos centros de datos, uno principal y otro alterno, que forman parte de la red de comunicaciones contemplada en el servicio contratado.

De esta manera, el acuerdo busca mantener la conectividad entre las sucursales y la infraestructura central de la institución durante los próximos tres años.

BANCO DEL BIENESTAR JUSTIFICA ADJUDICACIÓN DIRECTA

En la justificación de la adjudicación, el Banco del Bienestar argumentó que Telmex cuenta con capacidad técnica, experiencia e infraestructura para proporcionar el servicio de manera inmediata y continua.

“Cuenta con la capacidad técnica, experiencia, infraestructura y capacidades necesarias para brindar el servicio de manera inmediata e ininterrumpida, lo que contribuye a que la ejecución del gasto público se oriente a resultados y metas específicas de la Institución”, se lee en el documento.

La institución también señaló que realizó un análisis de costo-beneficio con base en una investigación de mercado y concluyó que la contratación de Telmex representa “las mejores condiciones para el Estado”.

TELMEX YA HABÍA RECIBIDO CONTRATOS DEL BANCO

El nuevo contrato no es el primer acuerdo entre Telmex y el Banco del Bienestar. En mayo de 2024, la institución otorgó directamente otro contrato por 534 millones 187 mil 816 pesos para servicios de telefonía e internet.

Ese convenio tuvo una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024. Antes, en noviembre de 2023, se asignó otro contrato por 3 mil 262 millones 247 mil 533 pesos para servicios similares, aunque en esa ocasión fue para Triara, empresa relacionada con la infraestructura de centros de datos de Telmex.