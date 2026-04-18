Catean vivienda por el delito de homicidio y hallan drogas y cartuchos, en NL
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El cateo se ejecutó en una vivienda del municipio de Guadalupe, Nuevo León, según informó la Fiscalía General de Justicia del estado
Monterrey, Nuevo León.- Un cateo a una vivienda dejó el aseguramiento de más de 2 kilos 200 gramos de diversas drogas, así como 610 cartuchos de distintos calibres en Guadalupe, Nuevo León.
La diligencia se ejecutó en un inmueble ubicado sobre la calle Estigma en la colonia Tres Caminos.
El cateo se derivó de una carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio y en el sitio se recolectaron como indicios: cajas de cartón y bolsas plásticas con diversos cartuchos para arma de fuego, teléfonos celulares, básculas digitales y recipientes de plastico con diversas sustancias con las características de drogas como el cristal, la cocaína y marihuana.
En total se aseguraron: 45.7 gramos de marihuana, 1.257.6 gramos de cocaína y 898.6 gramos de cristal. En total se decomisaron en el lugar 2,201.8 gramos de narcóticos y 610 cartuchos de diversos calibres.