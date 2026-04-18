Catean vivienda por el delito de homicidio y hallan drogas y cartuchos, en NL

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México
/ 18 abril 2026
    Catean vivienda por el delito de homicidio y hallan drogas y cartuchos, en NL
    Autoridades decomisan más de 2.2 kg de droga y 610 cartuchos en cateo en Guadalupe, NL; acción deriva de investigación por homicidio Cortesía

El cateo se ejecutó en una vivienda del municipio de Guadalupe, Nuevo León, según informó la Fiscalía General de Justicia del estado

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo a una vivienda dejó el aseguramiento de más de 2 kilos 200 gramos de diversas drogas, así como 610 cartuchos de distintos calibres en Guadalupe, Nuevo León.

La diligencia se ejecutó en un inmueble ubicado sobre la calle Estigma en la colonia Tres Caminos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450
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El cateo se derivó de una carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio y en el sitio se recolectaron como indicios: cajas de cartón y bolsas plásticas con diversos cartuchos para arma de fuego, teléfonos celulares, básculas digitales y recipientes de plastico con diversas sustancias con las características de drogas como el cristal, la cocaína y marihuana.

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En total se aseguraron: 45.7 gramos de marihuana, 1.257.6 gramos de cocaína y 898.6 gramos de cristal. En total se decomisaron en el lugar 2,201.8 gramos de narcóticos y 610 cartuchos de diversos calibres.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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