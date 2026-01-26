Cede rancho Álvarez Puga de 4,9 mdd a extesorero en Michoacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 enero 2026
    Cede rancho Álvarez Puga de 4,9 mdd a extesorero en Michoacán
    La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que El País revelara que Álvarez Puga y su esposa, dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares. VANGUARDIA

La transferencia ocurrió ocho meses después de que el mandatario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, denunciara que la administración de su antecesor otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga

El abogado Víctor Manuel Álvarez cedió los derechos de un rancho a Luis Héctor Rodríguez, exfuncionario de Michoacán durante la gestión de Silvano Aureoles.

Rodríguez fue subordinado y supuesto prestanombres de Carlos Maldonado, extesorero en Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a facturero Álvarez Puga con red de espionaje en Michoacán mediante contrato millonario

La transferencia ocurrió ocho meses después de que el mandatario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, denunciara que la administración de su antecesor otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.

Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington (considerada como una de las capitales ecuestres del mundo), el rancho de 15 mil metros cuadrados fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4,9 millones de dólares. Cuenta con una caballeriza para 12 ejemplares, seis potreros, alberca con jacuzzi, habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.

La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año

Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC (empleada por Álvarez Puga para adquirir la finca) cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp, compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se adaptó en el gobierno de Aureoles como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia

Localizaciones


Michoacán
México

Personajes


Víctor Manuel Álvarez Puga

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos