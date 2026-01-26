Cede rancho Álvarez Puga de 4,9 mdd a extesorero en Michoacán

El abogado Víctor Manuel Álvarez cedió los derechos de un rancho a Luis Héctor Rodríguez, exfuncionario de Michoacán durante la gestión de Silvano Aureoles.

Rodríguez fue subordinado y supuesto prestanombres de Carlos Maldonado, extesorero en Michoacán.

La transferencia ocurrió ocho meses después de que el mandatario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, denunciara que la administración de su antecesor otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.

Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington (considerada como una de las capitales ecuestres del mundo), el rancho de 15 mil metros cuadrados fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4,9 millones de dólares. Cuenta con una caballeriza para 12 ejemplares, seis potreros, alberca con jacuzzi, habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.

La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares.

Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC (empleada por Álvarez Puga para adquirir la finca) cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp, compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se adaptó en el gobierno de Aureoles como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas.