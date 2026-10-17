César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, será presentado ante un juez de control

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua , confirmó que el exfuncionario César Jáuregui será puesto a disposición de un juez para desarrollar la primera audiencia del caso. Dentro de la misma orden dictada por los tribunales, las autoridades buscan también procesar a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como jefe del área de Operaciones Estratégicas de la misma institución.

Este caso legal inició por las irregularidades y fallas detectadas en un operativo de seguridad realizado en la comunidad de El Pinal, ubicada en la Sierra Tarahumara. Durante esa intervención, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un lugar usado para fabricar drogas; sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que en el operativo participaron de forma no permitida agentes extranjeros de la CIA.

AMBOS SERÁN JUZGADOS

La fiscalía acusará formalmente a los exfuncionarios por faltas a sus deberes públicos y por ponerse de acuerdo para actuar fuera de la ley. La norma castiga este tipo de actos cuando dos o más empleados del gobierno coordinan decisiones injustas, dejan de cumplir con sus obligaciones o actúan sin respetar las reglas oficiales.

Además, a otros involucrados se les investiga por haber entregado reportes con información falsa sobre lo que realmente sucedió en el lugar.