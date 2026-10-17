César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, será presentado ante un juez de control

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    César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, será presentado ante un juez de control
    Gilberto Loya, encargado de la FGE de Chihuahua en un comunicado sobre el caso del exfiscal César Jáuregui. X

Gilberto Loya, de la FGE de Chihuahua, confirmó la comparecencia del exfiscal por probable ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, confirmó que el exfuncionario César Jáuregui será puesto a disposición de un juez para desarrollar la primera audiencia del caso. Dentro de la misma orden dictada por los tribunales, las autoridades buscan también procesar a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como jefe del área de Operaciones Estratégicas de la misma institución.

Acusa Fiscalía de Chihuahua a exfiscal de violar protocolos en caso CIA

Este caso legal inició por las irregularidades y fallas detectadas en un operativo de seguridad realizado en la comunidad de El Pinal, ubicada en la Sierra Tarahumara. Durante esa intervención, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un lugar usado para fabricar drogas; sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que en el operativo participaron de forma no permitida agentes extranjeros de la CIA.

AMBOS SERÁN JUZGADOS

La fiscalía acusará formalmente a los exfuncionarios por faltas a sus deberes públicos y por ponerse de acuerdo para actuar fuera de la ley. La norma castiga este tipo de actos cuando dos o más empleados del gobierno coordinan decisiones injustas, dejan de cumplir con sus obligaciones o actúan sin respetar las reglas oficiales.

Además, a otros involucrados se les investiga por haber entregado reportes con información falsa sobre lo que realmente sucedió en el lugar.

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El asunto cobró gran importancia pública desde el pasado 27 de abril, día en que Jáuregui dejó su puesto como fiscal general tras admitir que existieron fallas graves en la vigilancia de su personal.

Al respecto, Loya Chávez señaló que la ley debe aplicarse a todos por igual, asegurando que dar un buen resultado en materia de seguridad no da permiso para saltarse las normas ni romper las leyes del país. La primera cita ante el juez servirá para revisar las pruebas y determinar los siguientes pasos en la situación legal del exservidor público.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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