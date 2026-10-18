Imputa FGR a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por ‘traición a la patria’ tras caso de agentes de la CIA

CDMX.- Ministerio Público imputó al exfiscal General de Chihuahua, César Jáuregui, los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por presuntamente ordenar y coordinar la participación de cuatro agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, sin autorización federal. Durante la audiencia inicial, celebrada este domingo ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, la representación social presentó declaraciones de alrededor de 20 testigos y datos de un testigo protegido.

La Fiscalía acusa al exfuncionario de ocultar la presencia de los agentes extranjeros durante una conferencia de prensa, al sostener que se encontraban en la zona para recibir capacitación en el uso de drones. De acuerdo con medios locales, el Ministerio Público entregó al juzgado un sobre lacrado con los datos de identificación de un testigo de identidad reservada. La defensa solicitó conocer su contenido y las constancias correspondientes, con las medidas de protección necesarias.

EXFISCAL SE RESERVA SU DERECHO A DECLARAR Jáuregui optó por reservarse su derecho a declarar, luego de señalar que no tenía claridad sobre la acusación y consultar con sus abogados. “No veo elementos para que me acusen”, expresó ante el juez. Según declaraciones incorporadas a la investigación y reportadas por medios locales, al menos uno de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue visto armado en instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Otros agentes estatales señalaron que los estadounidenses hablaban poco español, se trasladaban en un automóvil rentado y se hospedaron en un hotel.

Los testimonios también refieren que los extranjeros mantuvieron comunicación con Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, quien también enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en los hechos.

JUEZ EXCLUYE TESTIMONIO DE ZUANY Sin embargo, el juez excluyó el testimonio de Zuany de los datos presentados por el Ministerio Público, debido a que el ex funcionario tiene el carácter de imputado en la misma investigación y existe una orden de aprehensión en su contra. Al inicio de la audiencia, la Fiscalía solicitó que la diligencia se desarrollara a puerta cerrada, con el argumento de que se abordarían asuntos relacionados con la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez rechazó la petición al considerar que no estaba justificado restringir el acceso al público y que debía prevalecer el principio de publicidad de las audiencias. La defensa también se opuso a la solicitud. Por su parte, los abogados de Jáuregui pidieron que la investigación fuera turnada a la Fiscalía Anticorrupción estatal, al cuestionar que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigara a quien encabezó esa institución. El juez consideró anticipada la petición, por lo que la FGE continuará a cargo del caso.

La defensa también argumentó que no tuvo tiempo suficiente para revisar la carpeta de investigación, pues recibió ocho tomos y cuatro memorias electrónicas minutos antes de la audiencia programada originalmente para el sábado. A solicitud de los abogados, el juez había aplazado la diligencia para permitirles preparar su intervención. CASO DERIVA DEL OPERATIVO REALIZADO EN EL PINAL Jáuregui fue detenido ayer en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 3055/2026. Tras su captura fue ingresado al Centro de Reinserción Social número 1, en la capital del estado. El caso deriva del operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales y federales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Durante esas acciones, un vehículo oficial cayó a un barranco y murieron el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes encubiertos de la CIA.

El 20 de abril, Jáuregui aseguró que los estadounidenses no habían participado en el operativo y sostuvo que se encontraban en la región por otros motivos. Sin embargo, las investigaciones posteriores documentaron la presencia de cuatro agentes extranjeros que acompañaron a Oseguera Cervantes durante las acciones. El 27 de abril, la entonces responsable de la unidad especializada que revisó los hechos, Wendy Paola Chávez Villanueva, informó sobre la participación de los agentes estadounidenses. JÁUREGUI ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA Ese mismo día, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable ante la gobernadora Maru Campos, luego de reconocer inconsistencias en la información inicial y omisiones en los mecanismos de control y comunicación institucional. El exfiscal afirmó entonces que asumía la responsabilidad política por esas fallas y que su salida permitiría avanzar en las investigaciones. El pasado 14 de julio, se registró en el proceso interno del PAN para buscar la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua y comenzó recorridos entre la militancia. Además de la causa estatal, Jáuregui enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República por presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional, relacionada con la supuesta intervención de agentes extranjeros sin autorización federal.