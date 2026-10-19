Sheinbaum deslinda a Maru Campos de operativo de la CIA en Chihuahua; ‘Fiscalía no tiene pruebas’, asegura

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    Sheinbaum deslinda a Maru Campos de operativo de la CIA en Chihuahua; ‘Fiscalía no tiene pruebas’, asegura
    La mandataria declaró que fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a Jauregui. Cortesía

La Presidenta negó que exista alguna prueba, por parte de la FGR, “de que haya sido directamente la gobernadora”

CDMX.- Tras la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ante el operativo en el que participaron agentes de la CIA, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindó a la gobernadora panista Maru Campos.

En su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a Jáuregui.

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“De la investigación que tiene la Fiscalía, finalmente el responsable directo es el fiscal, de acuerdo con lo que menciona la Fiscalía. No tienen, hasta donde yo sé- y si no que lo aclare la fiscal- alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora, hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”, declaró.

SHEINBAUM DESTACÓ QUE LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Comentó que el actual fiscal del estado, Gilberto Loya, solicitó que se imputara a Jauregui y la Fiscalía General de la República (FGR) se suma con el delito de traición a la patria.

“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el exfiscal que hoy está detenido”, mencionó.

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“¿Temas ajenos al caso de la CIA?”, se le preguntó. “Sí”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

“¿Por el mismo delito, traición a la patria?”, de le insistió. “Por otros delitos, ya que lo aclare la Fiscalía. Lo conozco, pero no debo yo mencionarlo”, contestó.

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