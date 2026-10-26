Alertan pobladores de Guerrero asedio por conflictos entre ‘Ardillos’ y ‘Rusos’; denuncian ataques armados y amenazas a comerciantes, transportistas y maestros

GUERRERO.- Pobladores de comunidades de los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, alertaron que el asedio del grupo criminal “Los Ardillos” y “Los Rusos” mantiene zonas sin clases, sin transporte público y con extorsiones en la venta de productos de la canasta básica. La paralización del servicio de transporte público, los cuales fueron amenazados con el incendio de sus unidades, provocó también la suspensión de clases desde el pasado viernes 23 de octubre en 11 comunidades, desde preescolar hasta secundaria.

También la venta de tortillas y de pollo se suspendió por estas amenazas en estas 11 localidades de la región. ¿CUÁLES SON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL ASEDIO DE GRUPOS CRIMINALES? Los habitantes afectados por la paralización de transporte, cierre de comercios y de escuelas son de las comunidades de Tlayolapa, Michipa, El Puente y El Tabacal, del Municipio de Juan R. Escudero. También viven esta misma situación los lugareños de las localidades de El Terrero, La Estrella, Chautipa, Rancho Viejo, San Martín, Ochoapa y la Providencia, del Municipio de Tecoanapa. “Hay escasez de pollo, tortilla, porque están cerrados los establecimientos por lo que la gente está muy desesperada”, dijo un lugareño entrevistado vía telefónica, quien prefirió el anonimato.

“No queremos que ningún maestro vaya a dar clases hasta que el problema entienda que el problema es con los Ponce, y los Rusos”, dice la advertencia que les hicieron a los comerciantes y docentes de las localidades. REPORTAN ATAQUES ARMADOS Y CON DRONES EN EL TERRERO Los lugareños atribuyen que esta nueva situación que viven en esa zona es luego de que el pasado 19 de octubre un grupo de hombres armados que pertenecen al grupo criminal de “Los Ardillos” atacó con disparos de arma de fuego y drones con explosivos las casas de los habitantes de la localidad de El Terrero en donde un grupo de desplazados del 2023 regresaron a este lugar. En los ataques armados no hubo personas heridas, solo decenas de casas con orificios de bala. Según los lugareños, a partir del jueves 22 de octubre, empezaron a llegar las amenazas contra los comerciantes, transportistas y maestros por lo que a partir del día siguiente (viernes 23) se cerraron los establecimientos de venta de pollo, tortillas y se suspendió el transporte público.

“Si hay presencia del Ejército y Guardia Nacional en la región pero de nada sirve ya que los delincuentes andan ahí haciendo amenazas y no son detenidos”, dijo un lugareño que por medidas de seguridad pidió que se omitiera su nombre. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, reconoció que en esa zona de la Costa Chica hay problemas de inseguridad pero que solamente hay suspensión de clases en tres escuelas en la comunidad de El Terrero, una de preescolar, otra de una primaria y la tercera, una telesecundaria.