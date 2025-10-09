CFE reporta interrupciones en suministro eléctrico por lluvias en varias zonas del México

México
/ 9 octubre 2025
    CFE reporta interrupciones en suministro eléctrico por lluvias en varias zonas del México
    La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que luego de las lluvias registradas en diversos estados de México se provocó afectaciones e interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Canva Diseño Editorial

Según reportes de CFE, se vieron afectados Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, así como Hidalgo y Querétaro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que luego de las lluvias registradas en diversos estados de México se provocó afectaciones e interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con los reportes de CFE, se vieron afectadas las zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, así como Hidalgo y Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Reparte CFE contratos con 26 productores de carbón

En su momento, informó que se ha restablecido el suministro al 88% de los usuarios afectados para Veracruz y Puebla, mientras que en Tamaulipas y San Luis Potosí se ha restablecido el suministro al 52.59% de los usuarios.

CFE se comprometió a que “continuarán labores hasta recuperar el 100 por ciento del suministro”.

Aunque hasta la hora de publicación de esta nota, CFE informó que se ha restablecido al 53% el servicio eléctrico en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tras las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas.

Acompañado de imágenes de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizando labores de recuperación.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero

LLUVIAS POR ‘RAYMOND’ Y ‘PRISCILLA’

Según Fabián Vázquez Romaña, director general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a partir del jueves 9 de octubre hasta el 11 de sábado, la tormenta tropical ‘Raymond’, en combinación de una zona de baja presión sobre el Golfo de México, ocasionará lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas; chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas; lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

El pronóstico afirma que se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, así como rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR: Clima para la Zona Metropolitana de Monterrey: fuertes lluvias alertan a Nuevo León

Por otro lado, la tormenta tropicalPriscilla’ se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur y propiciará lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur.

Se prevé que ‘Priscilla se degrade ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur, pero mantendrá los vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje elevado en zonas costeras.

Temas


Clima
electricidad

Localizaciones


México

Organizaciones


CFE

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar