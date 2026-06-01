Chichén Itzá reabre sus puertas tras dos semanas cerradas por protestas

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    Chichén Itzá reabre sus puertas tras dos semanas cerradas por protestas
    Como informó el INAH, en este reordenamiento de la zona arqueológica no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos. Cuartoscuro

Tras casi quince días de conflicto, la reapertura forma parte de una estrategia integral de ordenamiento

CHICHÉN ITZÁ, YUC.- Después de dos semanas de permanecer cerrada, este lunes reabrió la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Desde temprano, los artesanos que rechazaban la apertura del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) comenzaron a trasladarse a los sitios que les fueron asignados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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Como informó el INAH, en este reordenamiento de la zona arqueológica no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos por lo que se respetarán los lugares de los artesanos, de acuerdo con el censo del 2025

Indicó la dependencia que los artesanos que se encontraban en el antiguo acceso a la zona arqueológica se reacomodarán este lunes entre el nuevo acceso de Chichén Itzá y el cenote.

ACCESO ES MEDIANTE EL CATVI

Como informó en su momento, el director nacional del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, en este punto hay suficiente espacio para todos los artesanos, que venden sus productos en el interior del sitio arqueológico.

En la reapertura de este lunes se confirmó que el acceso al público es exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-94-pasaportes-apocrifos-en-nuevo-laredo-tamaulipas-EK21091533

Tras casi dos semanas de conflicto, la reapertura de Chichén Itzá forma parte de una estrategia integral de ordenamiento que busca fortalecer la actividad turística, garantizar una mejor experiencia para los visitantes, así como generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas de las comunidades vinculadas al sitio.

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