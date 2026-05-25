Chocan manifestantes de la CNTE con policías al querer entrar al Zócalo en CDMX

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México
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    Chocan manifestantes de la CNTE con policías al querer entrar al Zócalo en CDMX
    Manifestantes intentaron ingresar pero un bloque de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo impidió. Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora se enfrentaron con policías que les impidieron avanzar hacia la explanada del Zócalo

CDMX.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfrentaron con policías capitalinos que les impidieron avanzar hacia la explanada del Zócalo.

Los manifestantes, una mayoría de la sección 22 de Oaxaca, pero también acompañados por sus compañeros de Baja California, Chiapas y Quintana Roo, intentaron ingresar al primer cuadro del Centro Histórico por la Avenida 5 de Mayo, sin embargo, un bloque de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo impidió.

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“Claudia, decías, que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, gritaron quienes iniciaron la movilización desde las 10:30 horas por distintas exigencias al Gobierno federal.

LANZAN GAS LACRIMÓGENO A LA MULTITUD

Sobre esa calle, los disidentes y los policías se empujaron, y estos últimos lanzaron gas lacrimógeno a la multitud que intentó seguir hasta el Zócalo.

“Repudiamos esta agresión que acabamos de recibir por el Gobierno federal. Señora Presidenta, usted también había estado de este lado y creo que se le olvidó esta manera de exigir”, dijo una integrante de la sección de Quintana Roo.

“Se vieron muy chiquitos, tuvieron que soltar esos gases para alejarnos del Zócalo, que es de todos”.

SE MANTIENE EL DIÁLOGO AL MOMENTO

La SSC aseguró que los manifestantes iniciaron la agresión contra policías al empujarlos sobre la Calle Filomeno Mata, en su cruce con la Avenida 5 de Mayo.

“Empujaron a los uniformados y trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención”, se explicó oficialmente.

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“Al momento se mantiene el diálogo con las personas en el sitio, mientras que ellos realizan un pronunciamiento y la situación se encuentra en calma.

RESGUARDAN PRIMER CUADRO DEL CH

De acuerdo con información oficial, el primer cuadro del Centro Histórico está resguardado, y los accesos impedidos, porque se está instalando la infraestructura para el Fan Fest que se prevé permanezca durante un mes por el Mundial de Futbol 2026.

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Las exigencias de la CNTE son la abrogación de la Ley del ISSSTE y un aumento de 100 por ciento a su salario, entre otras.

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