Definirá la CNTE este sábado si emplaza a huelga nacional

CDMX.- Luego de lamentar que se sienten a negociar con el narco, pero no con el magisterio, maestros de la CNTE advirtieron que mañana definirán si emplazan o no a una huelga nacional y reiteraron la amenaza de que “sin solución, no rueda el balón”. En un mitin en la plancha del Zócalo, en donde concluyó la marcha que iniciaron desde Avenida San Cosme, los maestros informaron que hoy se cumple el plazo dado al Gobierno federal el 1 de mayo pasado para darle cumplimiento a su pliego petitorio.

Anunciaron que de no obtener respuesta, mañana, a las 12:00 horas, llevarán a cabo una Asamblea Nacional Representativa para definir los términos y la fecha del inicio de un posible emplazamiento a huelga nacional. SÍ SE MOVILIZARÁN DURANTE EL MUNDIAL Además, reiteraron la intención de movilizarse durante el Mundial y advirtieron que no se trata de una simple amenaza.

“No amenazamos, vamos a estar en el Mundial del despojo, en el mundial de los millonarios () Si no es en el Zócalo, si no es Reforma, si no es en Tlalpan, si no es en el Estadio Azteca, estaremos donde sea necesario”, sostuvo Pedro Hernández, secretario general de la Sección IX de la Ciudad de México. Los maestros marcharon de Avenida San Cosme al Zócalo capitalino, en donde realizaron un mitin frente a Palacio Nacional.

En la marcha participaron contingentes de todo el país, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones civiles, como Plan de Ayala. “MARIO DELGADO FUERA DE LA SEP” Durante el recorrido, los maestros lanzaron consignas como “Claudia decía que todo cambiaría, ¡mentira, mentira, la misma porquería!”, “¡Si no hay solución no rueda el balón!” y “¡Mentira, no es cierto, nada está resuelto!”.

Se escucharon también consignas contra el Secretario de Educación, Mario Delgado, e incluso rechiflas y gritos de “corrupto”. “Mario Delgado fuera de la SEP”, corearon algunos contingentes.

MAX ARRIAGA SE UNE A MARCHA

La sorpresa la dio Marx Arriaga, quien se unió a la marcha de la CNTE para exigir la refundación de la SEP y la salida de Mario Delgado de la institución. “La refundación de la Secretaría de Educación Pública, que saquen primero a todos esos funcionarios que están al servicio de las grandes empresas”, indicó. El ex director de Materiales Educativos, quien fue destituido y permaneció atrincherado en su oficina, aseguró que, en el discurso, la SEP está del lado del pueblo, pero en la realidad, está apoyando a los grandes capitales, lo que implica un viraje hacia una educación neoliberal.

En su paso hacia el Zócalo capitalino, la marcha se encontró con los granaderos que resguardaban la sede de la SEP, donde momentos antes, su titular había anunciado un aumento salarial para el magisterio del 9 por ciento. NINGUNA DEMANDA HA SIDO ATENDIDA, DENUNCIAN El contingente continuó y concluyó su movilización en la plancha del Zócalo capitalino. Ahí, en un templete, Pedro Hernández, dirigente de la Sección IX de la Ciudad de México dijo que, contrario a lo que afirma el Gobierno federal, ninguna de sus demandas han sido atendidas. Entre ellas, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la abrogación de la reforma educativa, aumento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base, homologación de todas las prestaciones, reinstalación inmediata de todos los trabajadores cesados, justicia social y resarcimiento de daños ocasionados por el Estado contra él movimiento magisterial.

Además, democracia sindical sin simulación y aumento del presupuesto público a salud y educación. UN GOBIERNO QUE NEGOCIA CON EL CRIMEN El líder sindical demandó que así como se reunieron los Secretarios de Educación locales para anunciar el cierre anticipado de clases, lo hagan también para pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum que abrogue la Ley del ISSSTE, para informarle que la reforma educativa no ha terminado de irse y para que asuman que el sistema educativo de este país es un desastre, con escuelas en situación deplorable y en donde el 40 por ciento son multigrado, atendidas por uno o dos maestros. Hernández reiteró la intención de movilizarse durante el Mundial y Tereso Duarte de la Sección XI, criticó a los maestros de la SNTE que hoy estuvieron de rodillas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Educación. “Enviamos un combativo saludo a cada uno de los docentes, a cada uno de los maestros que se encuentran en lucha, no para aquellos que hoy estuvieron de rodillas ante la Presidenta, no a aquellos que estuvieron hoy de cabeza al piso ante el Secretario de Educación aceptando las migajas que ofrecen a los trabajadores de la educación”, indicó. Duarte calificó como lastimoso que el Gobierno se siente a negociar con el crimen organizado, pero no con el magisterio. “Estos nefastos Gobiernos que hoy nos dicen que no están de rodillas, pero es lastimoso ver y saber que se sienten a negociar con el crimen organizado, y no con los trabajadores de la educación”, lanzó.

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