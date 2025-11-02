Circula video del gobernador de Michoacán burlándose del alcalde de Uruapan antes de su asesinato

México
/ 2 noviembre 2025
    Circula video del gobernador de Michoacán burlándose del alcalde de Uruapan antes de su asesinato
    La frase grabada: “¿A cuántos has abatido?”, fue interpretada como una burla a la estrategia del alcalde. /FOTO: ESPECIAL

Un video viral muestra al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en una reunión en la que cuestiona de forma burlona al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que ha generado indignación en redes sociales tras el homicidio del edil

MORELIA, MICH.- Un video que comenzó a circular este fin de semana muestra al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reuniéndose con personas que lo acompañan y en tono jocoso preguntan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: “¿A cuántos has abatido?”, mientras el mandatario estatal ríe y continúa el comentario.

El clip, grabado hace aproximadamente cuatro meses, generó indignación tras el asesinato de Manzo el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de Velas en Uruapan, Michoacán. El edil, quien había denunciado la presencia del crimen organizado, fue blanco de un ataque armado en plena plaza pública.

En redes sociales, ciudadanos expresaron su molestia por el tono de la conversación, al considerar que el gobernador minimizaba los esfuerzos de Manzo en su lucha contra la delincuencia. La frase grabada: “¿A cuántos has abatido?”, fue interpretada como una burla a la estrategia del alcalde.

La difusión del video coincide con un ambiente ya caldeado en Michoacán: el funeral de Manzo se llevó a cabo entre abucheos, gritos de “¡Fuera, asesino!” al gobernador y una creciente exigencia de justicia por parte de los ciudadanos.

Autoridades estatales aún no se han pronunciado oficialmente sobre el video ni han explicado el contexto de la reunión, mientras que la investigación sobre el homicidio del edil sigue en curso, con el compromiso de no dejar impunidad.

Analistas advierten que este tipo de grabaciones pueden agravar la crisis de gobernabilidad en el estado, al generar desconfianza en las instituciones y profundizar la percepción de que los gobiernos locales no consideran la gravedad de la violencia que sufren sus funcionarios.

El caso ha ampliado el debate público sobre la protección de autoridades municipales en entidades con alta incidencia delictiva y sobre las reacciones oficiales ante ataques de esta magnitud. Carlos Manzo era uno de los alcaldes que públicamente había pedido refuerzos federales y había denunciado extorsiones en su municipio.

Mientras tanto, la serie de videos y testimonios virales ponen en primer plano no sólo el crimen organizado en Michoacán sino también la responsabilidad política del Estado, en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en el epicentro de demandas ciudadanas. Con información de Agencias

