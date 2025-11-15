‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy

CDMX.- La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, acusó públicamente al diputado federal Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre. La mujer, en silla de ruedas, participa en la marcha sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

“Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador”, afirmó doña Raquel al ser consultada durante el avance de la movilización. Ante decenas de asistentes, pidió que se investigue al legislador morenista para esclarecer su presunta participación en el homicidio de su nieto.

TE PUEDE INTERESAR: Billete de Lotería Nacional celebra el 87 Aniversario de la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

La mujer relató que el día del ataque había acordado encontrarse con su nieto, pero éste nunca llegó. “Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo”, recordó entre lágrimas.

La marcha, integrada por cientos de manifestantes, avanza con consignas que exigen justicia por el alcalde fallecido. A lo largo del recorrido se escucha el grito: “¡Carlos no murió, el Gobierno lo mató!”, una demanda que refleja el creciente malestar social en torno al caso.

TE PUEDE INTERESAR: Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

Los participantes pidieron a las autoridades federales y estatales acelerar las investigaciones y esclarecer los hechos, que han generado tensiones políticas en Michoacán. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del diputado Leonel Godoy sobre las acusaciones.

Las organizaciones convocantes reiteraron que el objetivo de la manifestación es exigir un proceso transparente y libre de interferencias políticas. Subrayaron que la familia del alcalde y la ciudadanía requieren respuestas claras sobre los responsables del homicidio.

La concentración está prevista para llegar al Zócalo capitalino, donde los manifestantes realizarán un acto de protesta y lectura de posicionamientos para insistir en que se garantice justicia en el caso. Con información de El Universal