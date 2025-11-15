‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy

Noticias
/ 15 noviembre 2025
    ‘¡Lo mandaron matar!’: abuela de Carlos Manzo acusa a Morena y apunta a Leonel Godoy
    La mujer relató que el día del ataque había acordado encontrarse con su nieto, pero éste nunca llegó. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Asesinatos
marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Durante una manifestación que avanza por Paseo de la Reforma, familiares y ciudadanos exigieron esclarecer el asesinato del alcalde de Uruapan y pidieron investigar a legisladores vinculados al caso

CDMX.- La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, acusó públicamente al diputado federal Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre. La mujer, en silla de ruedas, participa en la marcha sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

“Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador”, afirmó doña Raquel al ser consultada durante el avance de la movilización. Ante decenas de asistentes, pidió que se investigue al legislador morenista para esclarecer su presunta participación en el homicidio de su nieto.

TE PUEDE INTERESAR: Billete de Lotería Nacional celebra el 87 Aniversario de la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

La mujer relató que el día del ataque había acordado encontrarse con su nieto, pero éste nunca llegó. “Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo”, recordó entre lágrimas.

La marcha, integrada por cientos de manifestantes, avanza con consignas que exigen justicia por el alcalde fallecido. A lo largo del recorrido se escucha el grito: “¡Carlos no murió, el Gobierno lo mató!”, una demanda que refleja el creciente malestar social en torno al caso.

TE PUEDE INTERESAR: Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

Los participantes pidieron a las autoridades federales y estatales acelerar las investigaciones y esclarecer los hechos, que han generado tensiones políticas en Michoacán. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del diputado Leonel Godoy sobre las acusaciones.

Las organizaciones convocantes reiteraron que el objetivo de la manifestación es exigir un proceso transparente y libre de interferencias políticas. Subrayaron que la familia del alcalde y la ciudadanía requieren respuestas claras sobre los responsables del homicidio.

La concentración está prevista para llegar al Zócalo capitalino, donde los manifestantes realizarán un acto de protesta y lectura de posicionamientos para insistir en que se garantice justicia en el caso. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas