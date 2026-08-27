Fiscalía de Sonora brinda protección a Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

HERMOSILLO, SON.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que otorgará medidas de protección a Mónica Gámez Grijalva, luego de que la mujer denunciara públicamente haber sido seguida por un vehículo sospechoso en Hermosillo y manifestara temor por su seguridad.A través de sus redes sociales, la Fiscalía señaló que Gámez Grijalva ya presentó una denuncia formal ante la institución, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos. “Como parte de la atención brindada, la FGJES determinó otorgarle las medidas de protección conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables”, informó la dependencia. La Fiscalía no detalló qué tipo de medidas fueron otorgadas ni proporcionó información sobre la identidad de las personas que presuntamente habrían realizado el seguimiento.

GÁMEZ DENUNCIÓ HABER SIDO SEGUIDA POR UN AUTO El día de ayer, la Fiscalía de Sonora había dado a conocer que buscaba establecer contacto con Mónica Gámez Grijalva, quien denunció mediante un video haber sido seguida por un vehículo sospechoso y solicitó protección de las autoridades al asegurar que teme por su seguridad. Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de huachicol fiscal, relató en redes sociales que, tras llegar a Hermosillo, detectó que una camioneta tipo van, de color blanco, la siguió desde las inmediaciones de su domicilio hasta la carretera internacional. Ante esta situación, pidió directamente la intervención del gobernador y le solicitó seguridad. “Pido al gobernador Alfonso Durazo que me mande seguridad o medidas cautelares porque tengo mucho miedo, porque era un hecho que me venían siguiendo”, expresó.

NO HABÍA DENUNCIA FORMAL DE LOS HECHOS En un comunicado, la FGJES señaló que hasta el momento la mujer no ha presentado una denuncia formal por estos hechos, por lo que se realizan acciones para localizarla y conocer directamente las circunstancias de lo ocurrido. La institución precisó que, una vez que fuera recabado su testimonio y, en su caso, se formalizara la denuncia, se realizaría un análisis de riesgo para determinar si procede otorgarle alguna medida de protección conforme a derecho. El caso ocurre en medio de la situación legal que enfrenta Fernando Farías Laguna, esposo de Mónica Gámez, quien ha sido señalado por la FGR dentro de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal. El pasado 23 de abril fue capturado en Buenos Aires, Argentina y el 20 de agosto, el exmarino fue trasladado al penal del Altiplano para enfrentar la justicia mexicana.