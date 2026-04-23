Cita Senado a gobernadora de Chihuahua tras operativo con presuntos agentes de EU

La Fiscalía estatal informó que, desde hace tres meses, mandos militares trabajaban en la investigación que permitió desmantelar campamentos y laboratorios en Guachochi y Morelos, y hasta exhibió fotografías de los elementos que participaron.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional colaboraron de manera conjunta con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en los operativos contra narcolaboratorios, en los que habrían participado agentes de Estados Unidos, presuntamente de la CIA.

“Fue resultado de un trabajo de investigación de aproximadamente tres meses, realizado entre la AgenciaEstatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional” , informó el fiscal César Jáuregui Moreno sobre los resultados de los operativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó ayer la presencia de elementos estadounidenses en los operativos sin que hubiera sido ingresado el Gobierno federal. Incluso, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un extrañamiento al embajador de la UE en México, Ronald Johnson, en el que se cuestionó por qué estaban los agentes de la CIA en un operativo antinarco, a pesar de no contar con autorización de autoridades federales.

El fiscal Jáuregui informó que en el aseguramiento del narcolaboratorio participó alrededor de 80 elementos estatales y otros 40 de la Defensa. Fuentes oficiales del Ejército consultadas por REFORMA indicaron que fueron 73 elementos militares los que estuvieron en el sitio del desmantelamiento de los laboratorios en la Sierra Tarahumara, y su participación fue para garantizar “la seguridad periférica” a solicitud de la Fiscalía estatal.

"Es habitual apoyar. El Ejército ha contribuido en este sexenio en apoyos similares como el de Chihuahua en 23 mil 319 ocasiones con distintas fiscalías de distintos estados y, si se suman apoyos donde también acude la Guardia Nacional, son 30 mil 949" , indicó la fuente. Del lado de la Fiscalía estatal acudieron 57 agentes uniformados, según la fuente.

"La Sedena no pide identidad de cada uno de los agentes con los que colaboran. No podíamos saber quiénes eran los que acudían ahí y si había personas de Estados Unidos" , añadió. La fuente militar oficial destacó que el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, sostiene que no deben participar agentes de Estados Unidos en estos operativos.