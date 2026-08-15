Coahuila tendrá 28 nuevos bachilleratos generales con RVOE a partir de este ciclo escolar

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    Coahuila tendrá 28 nuevos bachilleratos generales con RVOE a partir de este ciclo escolar
    Autoridades educativas llamaron a verificar el RVOE de las instituciones antes de inscribirse, ante casos de certificados sin validez oficial. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

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La Secretaría de Educación de Coahuila otorgó 28 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a planteles que comenzarán a ofrecer bachillerato en distintas regiones del estado

A partir del ciclo escolar que comenzará en las próximas semanas, Coahuila contará con 28 nuevas opciones de bachillerato general de carácter privado con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), luego de que la Secretaría de Educación del Estado (SEDU) otorgara los permisos correspondientes a instituciones de educación media superior.

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Los nuevos programas se distribuyen en distintas regiones del estado y contemplan modalidades de dos y tres años. Algunos planteles recibieron autorización para ofrecer ambas modalidades.

En Acuña, la Universidad Autónoma de Durango Campus Acuña recibió el RVOE para impartir bachillerato general de tres años.

En Francisco I. Madero, la Preparatoria Madero obtuvo autorización para ofrecer bachillerato general tanto de tres como de dos años. En Monclova, los nuevos programas corresponden al Centro de Estudios Juan Larios, con bachillerato de dos años; el Colegio María Montessori de Monclova y la Universidad Americana del Noreste Campus Monclova, ambos con programas de tres años.

En Múzquiz, el Centro de Estudios Oasis recibió autorización para un bachillerato general de dos años, mientras que en Parras el Colegio Hernando de Tovar podrá ofrecer un programa de tres años.

Piedras Negras tendrá tres nuevas opciones: el Instituto Piedras Negras y la Universidad Americana del Noreste Campus Piedras Negras, con bachillerato general de tres años, así como el Bachillerato Mano Amiga Piedras Negras, con un programa de dos años.

En Sabinas, la Universidad Americana del Noreste Campus Sabinas recibió el RVOE para bachillerato general de tres años.

Saltillo contará con cuatro nuevos programas: el Instituto Vista Hermosa y el Liceo Sor Juana Inés de la Cruz ofrecerán bachillerato general de dos años; el Instituto Udess tendrá un programa de tres años, mientras que el Instituto Cobain contará con autorización para dos años.

La mayor cantidad de nuevos programas se concentra en Torreón, con 13 RVOE. El Instituto Boston podrá ofrecer bachillerato general de dos y tres años; el Colegio Mexicano Bilingüe y el Colegio Orlegi tendrán programas de dos años; mientras que Prepa UEL, el Instituto Jacob Karl Grimm, el Colegio Alemán, el Instituto Domus y la Escuela Preparatoria UAD Campus Torreón ofrecerán bachillerato de tres años.

También recibieron autorización el Colegio Jerusalem, la Preparatoria Immanuel Kant y Raúl Madero González, con programas de dos años, además del Colegio Ma. Esther Zuno de Echeverría, con bachillerato general de tres años.

El RVOE es el reconocimiento mediante el cual una autoridad educativa incorpora determinados estudios de una institución particular al Sistema Educativo Nacional. En Coahuila, estos reconocimientos pueden ser otorgados por la Secretaría de Educación, mientras que otras instituciones pueden contar con incorporación a organismos educativos, como la Universidad Autónoma de Coahuila, dependiendo del programa.

La SEDU ha advertido en los últimos ciclos escolares sobre la existencia de ofertas de bachillerato que no cuentan con validez oficial. El problema también ha alcanzado a estudiantes que reciben certificados que posteriormente no pueden ser autenticados.

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La Secretaría de Educación Federal informó que en Coahuila el ciclo escolar pasado, se registraron diversos casos de personas que compran certificados por internet o estudian en instituciones que aseguran contar con RVOE, pero al concluir sus estudios descubren que el reconocimiento no existe.

La autoridad educativa informó que se identificaron aproximadamente 30 casos relacionados con certificados de bachillerato falsos, ya sea porque fueron emitidos por escuelas sin RVOE o porque fueron adquiridos a través de internet. Esta situación impide que los documentos obtengan una carta de autenticación por parte de la dependencia.

Universidades también han detectado certificados de bachillerato apócrifos entre aspirantes o estudiantes, por lo que la SEDU ha llamado a los jóvenes y sus familias a verificar que el plantel y el programa que pretenden cursar cuenten con validez oficial antes de inscribirse.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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