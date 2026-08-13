CNTE acuerda con Sheinbaum 1,300 nuevas plazas para Oaxaca

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    CNTE acuerda con Sheinbaum 1,300 nuevas plazas para Oaxaca
    Establecerán una mesa con la CFE con el objetivo de garantizar que todas las escuelas de Oaxaca tengan servicio eléctrico. Cuartoscuro

La secretaria general declaró que avanzaron en temas como contratación, recategorización y uniformes escolares

CDMX.- Casi cuatro horas después de haber entrado a Palacio Nacional a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó más de mil 300 plazas nuevas en Oaxaca.

La secretaria general de esta sección, Yenny Pérez, declaró que avanzaron en temas como contratación, recategorización y uniformes escolares.

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“Hay un número de más de mil 300 plazas nuevas. Habría que caracterizar que eso es precisamente el recurso que se logró desde el proceso de la lucha de la jornada anterior, no en esta”, dijo al referir que sigue pendiente un “rezago” en contrataciones.

“HAY ACUERDOS QUE SE TOMARON Y NO SE CONCLUYERON”

Reconoció que era importante esta mesa con la mandataria federal, pues no avanzaban algunos temas: “La presencia de la Presidenta reafirma que hay acuerdos que se tomaron y no se concluyeron”.

“Vamos a seguir manifestándonos para una jubilación digna para todos los trabajadores”, refirió Yenny Pérez.

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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, expresó que fue “una muy buena reunión” y “muy ordenada”, en la cual se acordaron uniformes para preescolar, primaria y secundaria, así como nuevas plazas, aunque no precisó cuántas.

Delgado refirió que también se le informó a la sección 22 de los procedimientos para la ampliación de todos los servicios educativos.

“Nuevas plazas que van a entrar en vigor a partir del primero de septiembre con el nuevo ciclo escolar, vienen estos nuevos movimientos que permite ampliar y garantizar el servicio educativo en todos los rincones del estado”, dijo.

ESTABLECERÁN MESA CON LA CFE

También se va a establecer una mesa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de garantizar que todas las escuelas de Oaxaca tengan servicio eléctrico.

Además, en la mesa de las y los docentes con Sheinbaum se revisó el tema de los maestros que han sido encarcelados en jornadas de protesta.

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“Se les dio un informe muy puntual de los avances, hay muy buenas noticias para los niños, para las niñas de Oaxaca”, dijo al destacar que se les informó a los docentes que la Beca Rita Cetina ya se distribuyó en todo el estado para beneficiar a 372 mil alumnos en primaria, sumados 197 mil en secundaria y 148 mil que tienen la beca Benito Juárez.

Destacó el titular de la SEP que la inversión en becas en Oaxaca es de cerca de 6 mil 300 millones de pesos.

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