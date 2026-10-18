Claudia Sheinbaum anuncia integración de 5 hospitales al IMSS-Bienestar en Yucatán
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Junto al gobernador Joaquín Díaz Mena, la presidenta confirmó atención médica gratuita y la eliminación de cobros en unidades del estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer 17 de octubre que cinco hospitales estatales se sumarán de forma oficial al sistema IMSS-Bienestar el próximo 1 de enero de 2027.
La medida beneficiará a miles de familias yucatecas que no cuentan con seguridad social. Con esta incorporación, sumarán ocho las unidades médicas integradas a la red federal en el estado, garantizando que las consultas, intervenciones y medicamentos sean completamente gratuitos.
ELIMINACIÓN DE COBROS Y ATENCIÓN GRATUITA
Los cobros y cuotas de recuperación en estos centros de salud han quedado suspendidos. La presidenta aseguró desde Mérida que ningún paciente deberá pagar por recibir atención médica o intervenciones en las unidades que ya operan bajo este esquema.
Actualmente, tres hospitales yucatecos ya funcionan dentro del modelo IMSS-Bienestar. Entre ellos destaca el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, el principal centro médico de la región, donde los usuarios ya acceden a servicios sin costo.
REFUERZO DE PERSONAL MÉDICO Y MÁS CONTRATACIONES
El Gobierno Federal autorizó nuevas contrataciones de personal de salud para atender la demanda en la entidad. El acuerdo responde a las gestiones del gobernador Joaquín Díaz Mena para fortalecer la capacidad de respuesta en los hospitales.
Además, se gestionará el retorno de médicos y enfermeros yucatecos que prestaban servicio en Campeche y Quintana Roo. La meta es reintegrar este talento local para cubrir las vacantes en las unidades médicas del estado.
IMPULSO A LOS CENTROS DE SALUD LOCALES
La estrategia contempla mejorar la infraestructura de los consultorios de primer nivel en los municipios. Se busca resolver padecimientos comunes en los centros de salud locales para evitar la saturación de las camas de hospitalización en Mérida.
Asimismo, las condiciones laborales del personal de salud serán regularizadas. Los trabajadores estatales pasarán gradualmente a la nómina federal del IMSS-Bienestar, lo que permitirá homologar sus sueldos y mejorar sus prestaciones laborales.