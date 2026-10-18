Claudia Sheinbaum anuncia integración de 5 hospitales al IMSS-Bienestar en Yucatán

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer 17 de octubre que cinco hospitales estatales se sumarán de forma oficial al sistema IMSS-Bienestar el próximo 1 de enero de 2027.

La medida beneficiará a miles de familias yucatecas que no cuentan con seguridad social. Con esta incorporación, sumarán ocho las unidades médicas integradas a la red federal en el estado, garantizando que las consultas, intervenciones y medicamentos sean completamente gratuitos.

ELIMINACIÓN DE COBROS Y ATENCIÓN GRATUITA

Los cobros y cuotas de recuperación en estos centros de salud han quedado suspendidos. La presidenta aseguró desde Mérida que ningún paciente deberá pagar por recibir atención médica o intervenciones en las unidades que ya operan bajo este esquema.

Actualmente, tres hospitales yucatecos ya funcionan dentro del modelo IMSS-Bienestar. Entre ellos destaca el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, el principal centro médico de la región, donde los usuarios ya acceden a servicios sin costo.

REFUERZO DE PERSONAL MÉDICO Y MÁS CONTRATACIONES

El Gobierno Federal autorizó nuevas contrataciones de personal de salud para atender la demanda en la entidad. El acuerdo responde a las gestiones del gobernador Joaquín Díaz Mena para fortalecer la capacidad de respuesta en los hospitales.

Además, se gestionará el retorno de médicos y enfermeros yucatecos que prestaban servicio en Campeche y Quintana Roo. La meta es reintegrar este talento local para cubrir las vacantes en las unidades médicas del estado.