Claudia Sheinbaum supervisa el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida

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    Claudia Sheinbaum supervisa el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida
    UMÁN, YUCATÁN, 17OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la entrega de Vivienda para el Bienestar en la entidad sureste. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Presidencia

Tras un recorrido de una hora, la presidenta afirmo que el centro en Yucatán opera con normalidad y solo presenta detalles menores de mantenimiento.

Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán, durante su más reciente gira de trabajo por el sureste del país. La presidenta de México acudió a las instalaciones con el objetivo de revisar de primera mano cómo funciona la atención médica en la región.

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El recorrido por el centro médico duró exactamente una hora. Durante este tiempo, la mandataria caminó por las distintas áreas para verificar las condiciones generales del recinto y constatar el trabajo diario del personal.

Las instalaciones funcionan en orden y sin contratiempos, según confirmó la propia presidenta al concluir la inspección presencial. Además, destacó que los servicios de atención para la población se mantienen activos y sin interrupciones.

Solo se detectaron detalles menores de mantenimiento rutinario dentro del inmueble. La mandataria señaló que estas observaciones técnicas se atenderán a la brevedad para garantizar que el recinto siga en óptimas condiciones de operación.

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La supervisión forma parte del plan para consolidar el sistema de salud pública a nivel federal y estatal. Con estas revisiones en campo, las autoridades buscan asegurar que las clínicas del país cuenten con el personal, los recursos y el equipo necesarios para atender a la ciudadanía.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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