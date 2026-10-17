Claudia Sheinbaum supervisa el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida

Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán, durante su más reciente gira de trabajo por el sureste del país. La presidenta de México acudió a las instalaciones con el objetivo de revisar de primera mano cómo funciona la atención médica en la región.

El recorrido por el centro médico duró exactamente una hora. Durante este tiempo, la mandataria caminó por las distintas áreas para verificar las condiciones generales del recinto y constatar el trabajo diario del personal.

Las instalaciones funcionan en orden y sin contratiempos, según confirmó la propia presidenta al concluir la inspección presencial. Además, destacó que los servicios de atención para la población se mantienen activos y sin interrupciones.

Solo se detectaron detalles menores de mantenimiento rutinario dentro del inmueble. La mandataria señaló que estas observaciones técnicas se atenderán a la brevedad para garantizar que el recinto siga en óptimas condiciones de operación.