Tras años de abandono, hospital de Cárdenas será inaugurado en marzo, afirma Sheinbaum

    La supervisión en Cárdenas se sumó a otras actividades que Sheinbaum realizó durante su segundo día de gira en Tabasco. /FOTO: ESPECIAL

Durante su gira por Tabasco, la presidenta supervisó la obra a cargo de ingenieros militares y aseguró que el proyecto, detenido por años, será concluido el próximo marzo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el nuevo Hospital General de Cárdenas, Tabasco, será inaugurado en marzo de 2026, tras varios años de abandono. El proyecto está a cargo de ingenieros militares, quienes retomaron la construcción para garantizar su conclusión.

Durante su gira por la entidad, la mandataria federal realizó una supervisión de obra este domingo por la mañana, acompañada del gobernador Javier May Rodríguez. La Presidenta recorrió las instalaciones y revisó los avances en la edificación del hospital, considerado una demanda histórica en la región.

“Supervisamos avances del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, cuya conclusión, después de muchos años de abandono, se encuentra a cargo de los ingenieros militares. Estará terminado en marzo de 2026”, informó la jefa del Ejecutivo a través de sus redes sociales.

El gobernador Javier May destacó que la construcción del hospital representa un compromiso cumplido por el gobierno estatal y federal. Aseguró que la infraestructura brindará mejores servicios médicos y contribuirá a reducir rezagos históricos en materia de salud en La Chontalpa.

“El Hospital General de Cárdenas traerá bienestar y hará justicia a las y los habitantes de La Chontalpa”, expresó el mandatario tabasqueño. Subrayó que la obra avanza conforme al calendario establecido gracias a la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

El proyecto hospitalario forma parte de la estrategia nacional para ampliar la cobertura de salud en zonas con mayor necesidad. De acuerdo con autoridades estatales, el nuevo hospital permitirá mejorar la atención especializada y fortalecer la capacidad del sistema estatal de salud.

La supervisión en Cárdenas se sumó a otras actividades que Sheinbaum realizó durante su segundo día de gira en Tabasco, donde también encabezó eventos relacionados con programas sociales e infraestructura regional. Con la obra en marcha, el gobierno federal reiteró su compromiso con fortalecer la infraestructura hospitalaria en el sur del país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

