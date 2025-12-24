Claudia Sheinbaum desea feliz Navidad a México: ‘En cada rincón del país hay siempre esperanza’

    Claudia Sheinbaum desea feliz Navidad a México: ‘En cada rincón del país hay siempre esperanza’
    A través de su cuenta de X (antes Twitter), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó unas emotivas palabras para conmemorar la festividad de este 24 y 25 de diciembre: Navidad. VANGUARDIA

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó unas emotivas palabras para conmemorar la festividad de este 24 y 25 de diciembre: Navidad.

Junto a su esposo Jesús María Tarriba, la mandataria dio un breve recorrido por los pasillos del Palacio Nacional, que termina con un árbol adornado de acuerdo a la temporada.

La publicación dice: “Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país. Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México.”

ESTE ES EL DISCURSO COMPLETO QUE DICE SHEINBAUM

“A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz nochebuena y una feliz Navidad. Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos.

“Somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida los suyos. Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma.

“Gracias también a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar. Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien.

“También en nuestros paisanos y paisanas, a nuestras fuerzas armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros. En México sabemos acompañarnos aún en la distancia. Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre.

“Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás. El amor por la familia y el amor a nuestro querido México. Con todo nuestro cariño Les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz, junio. Felicidades.”

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO

