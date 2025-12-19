Sheinbaum expresa deseos de Año Nuevo enfocados en bienestar, seguridad y derechos sociales rumbo a 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió sus deseos y prioridades de gobierno para el año 2026 al cierre de la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, en un mensaje en el que destacó que el bienestar del pueblo de México seguirá siendo el eje central de su administración.

Al ser cuestionada sobre sus deseos para el Año Nuevo y la tradición de las 12 uvas, la mandataria subrayó que el objetivo principal de su gobierno se mantiene alineado con los principios que dieron origen a la llamada Transformación, señalando que aún se trata de un proceso en consolidación.

“Lo más importante para nosotros es, nuestro origen, destino, objetivo: es el pueblo de México, su bienestar. Y en ese sentido, trabajamos siempre. Por supuesto que tiene que consolidarse, apenas son 7 años de la Transformación”, expresó.

INVERSIÓN PÚBLICA SERÁ UNO DE LOS PRINCIPALES TEMAS A TRATAR EN 2026

Sheinbaum explicó que durante 2026 su gobierno dará especial énfasis a la inversión pública, así como al fortalecimiento de áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

“El próximo año vamos a dedicar tiempo a la inversión pública de manera muy importante. Vamos a seguir dedicándole tiempo importante al tema de seguridad, porque ese siempre debe ser nuestro objetivo”, afirmó.

DERECHOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR TAMBIÉN SERÁN PRIORIDAD EN EL AÑO NUEVO

La presidenta también resaltó la importancia de continuar con la garantía de los derechos sociales y el acceso a servicios fundamentales para la población.

“Y a los derechos sociales del pueblo de México, humanos, por supuesto, pero es educación, la garantía del sistema de salud, la vivienda, los Programas de Bienestar”, señaló.

Durante su intervención, Sheinbaum expresó una visión optimista respecto al rumbo del país de cara al próximo año.

“Y yo soy muy positiva”, añadió.

En un tono más personal, la mandataria hizo referencia a la tradición de las 12 uvas, relacionándola con valores colectivos y sociales.

“Y ya, las 12 uvas, pues ya es: la familia, el prójimo, la naturaleza, la patria, y después, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo”, comentó.

MAÑANERA DEL PUEBLO NO SE LLEVARÁ A CABO EN ESTOS DÍAS DE DICIEMBRE

De manera previa, la presidenta informó que La Mañanera del Pueblo se suspenderá en algunas fechas con motivo de las festividades decembrinas. Al concluir su conferencia del lunes 15 de diciembre, explicó que se encuentra analizando tomarse algunos días de descanso para convivir con su familia.

Indicó que contempla descansar los días 25, 26 y 27 de diciembre, correspondientes a jueves, viernes y sábado, aunque precisó que esta decisión aún estaba en evaluación. Sobre el 31 de diciembre, afirmó que ya tiene definido pasar esa fecha con su familia completa.

Sheinbaum detalló que este receso permitiría compartir tiempo con su esposo, Jesús María Tarriba, así como con su familia cercana y su nieto Pablo, y aclaró que su ausencia sería breve y que las actividades del Gobierno federal continuarán conforme a los calendarios oficiales.

De acuerdo con lo informado por la presidenta, la suspensión de La Mañanera del Pueblo se aplicará en las siguientes fechas:

- 25 y 26 de diciembre, por la celebración de la Navidad

- 1 y 2 de enero de 2026, con motivo de las festividades de Año Nuevo

El resto de las actividades gubernamentales, precisó la mandataria, continuarán desarrollándose con normalidad durante el cierre e inicio de año.