Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia para Atenco

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    Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia para Atenco
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la firma por el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña 2.ª Restitución de Tierras. Cuarto oscuro | Andrea Murcia Monsivais

Han pasado 20 años desde el caso de brutalidad policial y represión que ocurrió en San Salvador Atenco y Texcoco, en el 2006

El 3 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a un evento, por la lucha social, en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Durante su participación, aseguró que no habrá más represión contra el pueblo, tras el incidente del 2006 por elementos policiales.

Hoy decimos con claridad: nunca más un policía o la Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México’ afirmó la presidenta.

En los incidentes del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, se registraron casos de detención ilegal, abuso sexual, tortura y violaciones de derechos humanos, contra un aproximado de 11 mujeres, en plenas manifestaciones.

En el evento presente, la presidenta de México encabezó el Plan de Justicia con la intención de reconocer a las víctimas Declaró que el compromiso de su administración es tener proximidad con los ciudadanos y atender a sus demandas.

Se destacó que en su discurso se criticó los incidentes de represión, por elementos de la policía, en mayo del 2006. Los actos de violencia fueron realizados en el contexto de la protesta del proyecto de aeropuerto en Texcoco. La presidenta condenó el despojo de tierras del 2018, el cual fue cancelado por la administración de AMLO, al decidir que se escogería la construcción en Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ariadna-montiel-asume-la-dirigencia-nacional-de-morena-PF20439699

En seguimiento con el Plan de Justicia, la presidenta aseguró que una de las prioridades era la restitución de 54 hectáreas al ejido de Atenco para uso agrícola.

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Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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