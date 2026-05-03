Claudia Sheinbaum encabeza Plan de Justicia para Atenco

El 3 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a un evento, por la lucha social, en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Durante su participación, aseguró que no habrá más represión contra el pueblo, tras el incidente del 2006 por elementos policiales.

‘Hoy decimos con claridad: nunca más un policía o la Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México’ afirmó la presidenta.

En los incidentes del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, se registraron casos de detención ilegal, abuso sexual, tortura y violaciones de derechos humanos, contra un aproximado de 11 mujeres, en plenas manifestaciones.

En el evento presente, la presidenta de México encabezó el Plan de Justicia con la intención de reconocer a las víctimas Declaró que el compromiso de su administración es tener proximidad con los ciudadanos y atender a sus demandas.