Morena busca que mexicanos de la flotilla a Gaza cuenten su historia ante el Senado

Noticias
/ 11 octubre 2025
    Morena busca que mexicanos de la flotilla a Gaza cuenten su historia ante el Senado
    Indican que, ante los discursos de desinformación e incluso descalificación de algunos actores políticos, es necesario escuchar de primera mano a quienes arriesgaron su vida /FOTO: ESPECIAL

Cynthia López Castro pidió escuchar a los seis mexicanos que viajaron en la flotilla humanitaria a Gaza para promover conciencia sobre la crisis que vive la población palestina y fortalecer la cultura de la paz

CDMX.- La senadora por Morena, Cynthia López Castro, propuso extender una invitación oficial a los seis mexicanos que participaron en la flotilla humanitaria hacia Gaza, con el fin de que compartan sus testimonios ante el Senado de la República.

La legisladora señaló que escuchar sus experiencias permitirá sensibilizar a la sociedad mexicana sobre la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

TE PUEDE INTERESAR: Derrumbe en obra de drenaje deja tres muertos y un sobreviviente en Ciudad Obregón

“Debemos escuchar a estos seis valientes mexicanos que, con profundo compromiso humanitario, llevaron ayuda a una zona devastada por la guerra. Su testimonio es fundamental para entender la magnitud del sufrimiento en Gaza”, expresó López Castro.

Indicó que, ante los discursos de desinformación e incluso descalificación de algunos actores políticos, es necesario escuchar de primera mano a quienes arriesgaron su vida por una causa humanitaria, en congruencia con los valores de paz y solidaridad que México ha defendido históricamente.

TE PUEDE INTERESAR: Critican a alcalde de Yucatán por adquisición de dos vehículos para su uso personal

La senadora enfatizó que en Gaza miles de familias carecen de agua, alimentos y servicios básicos, y que México no debe permanecer ajeno ante ese sufrimiento. “México siempre ha sido una nación solidaria, y debemos mantener viva esa tradición”, agregó.

Reconoció además la intervención del gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller, para garantizar el regreso seguro de los connacionales que participaron en la misión.

TE PUEDE INTERESAR: Deja 2 muertos y un policía herido nuevo hecho violento en Sinaloa

López Castro adelantó que ha conversado con el canciller para organizar una sesión especial o foro de reflexión en el Senado, con la participación de los seis mexicanos, representantes de organismos humanitarios y expertos en derecho internacional.

El propósito, explicó, es fortalecer la cultura de la paz, la solidaridad internacional y el respeto a los derechos humanos, a partir de la experiencia de quienes fueron testigos directos del conflicto en Gaza. Con información de El Universal

Temas


Crisis Humanitaria

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Senado De la República

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III