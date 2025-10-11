Morena busca que mexicanos de la flotilla a Gaza cuenten su historia ante el Senado

CDMX.- La senadora por Morena, Cynthia López Castro, propuso extender una invitación oficial a los seis mexicanos que participaron en la flotilla humanitaria hacia Gaza, con el fin de que compartan sus testimonios ante el Senado de la República.

La legisladora señaló que escuchar sus experiencias permitirá sensibilizar a la sociedad mexicana sobre la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

“Debemos escuchar a estos seis valientes mexicanos que, con profundo compromiso humanitario, llevaron ayuda a una zona devastada por la guerra. Su testimonio es fundamental para entender la magnitud del sufrimiento en Gaza”, expresó López Castro.

Indicó que, ante los discursos de desinformación e incluso descalificación de algunos actores políticos, es necesario escuchar de primera mano a quienes arriesgaron su vida por una causa humanitaria, en congruencia con los valores de paz y solidaridad que México ha defendido históricamente.

La senadora enfatizó que en Gaza miles de familias carecen de agua, alimentos y servicios básicos, y que México no debe permanecer ajeno ante ese sufrimiento. “México siempre ha sido una nación solidaria, y debemos mantener viva esa tradición”, agregó.

Reconoció además la intervención del gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller, para garantizar el regreso seguro de los connacionales que participaron en la misión.

López Castro adelantó que ha conversado con el canciller para organizar una sesión especial o foro de reflexión en el Senado, con la participación de los seis mexicanos, representantes de organismos humanitarios y expertos en derecho internacional.

El propósito, explicó, es fortalecer la cultura de la paz, la solidaridad internacional y el respeto a los derechos humanos, a partir de la experiencia de quienes fueron testigos directos del conflicto en Gaza. Con información de El Universal