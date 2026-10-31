Lluvias dejan dos muertos en Sonora; rescatan a 41 personas en Baja California Sur

CDMX.- Las fuertes lluvias registradas en Sonora dejaron dos personas muertas en el municipio de Guaymas, luego de que el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por una corriente de agua, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Las precipitaciones del viernes 30 de octubre también provocaron inundaciones en al menos 249 viviendas, daños en 16 vialidades, el desbordamiento o crecida de dos arroyos y afectaciones a la infraestructura eléctrica y urbana en los municipios de Guaymas y Empalme.

De acuerdo con el reporte oficial, las dos víctimas fallecieron cuando la fuerza de la corriente arrastró el vehículo en el que se desplazaban, en medio de las inundaciones que afectaron distintas zonas de Guaymas. REGISTRA CONAGUA 106 MILÍMETROS DE LLUVIA La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró una acumulación de 106 milímetros de lluvia en Empalme, entre las 8:00 horas del viernes y las 2:00 horas de este sábado, cantidad que superó el umbral de referencia local de 83 milímetros. Las autoridades reportaron además 10 vehículos varados o arrastrados por las corrientes, así como daños en vialidades que complicaron la circulación y las labores de auxilio.

Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina desplegó el Plan Marina en su fase de recuperación. La Coordinación Estatal de Protección Civil instaló un Centro de Comando en las instalaciones de la Segunda Región Naval, desde donde se coordinaron los recorridos de evaluación, la atención de reportes ciudadanos y el envío de maquinaria pesada y personal especializado. HABILITAN REFUGIOS TEMPORALES También fueron habilitados dos refugios temporales, uno en Guaymas y otro en Empalme, que inicialmente recibieron a 10 personas. Al último corte, tres permanecían bajo resguardo y recibían atención médica y asistencia. En los operativos participaron elementos de la Guardia Nacional, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), corporaciones policiacas, bomberos, Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales.

La CNPC indicó que las fuerzas de tarea permanecerán desplegadas hasta concluir la evaluación de daños y restablecer las condiciones de seguridad en las comunidades afectadas. AFECTACIONES POR LLUVIAS EN BCS Las lluvias también provocaron afectaciones en Baja California Sur, principalmente en el Municipio de Los Cabos, donde las autoridades rescataron a 41 personas atrapadas en zonas de alto riesgo por las corrientes de agua. En esa entidad se reportaron 18 vehículos afectados por las inundaciones, aunque las autoridades informaron que hasta el momento únicamente se registraron daños materiales, sin víctimas mortales. En San José del Cabo, las precipitaciones obligaron a evacuar preventivamente a 356 personas de la Unidad Médica Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como parte del operativo, ocho pacientes fueron trasladados al Hospital General de Subzona número 38, donde continuaron recibiendo atención médica sin complicaciones reportadas, de acuerdo con autoridades. Elementos de la Marina y del Ejército participaron en las tareas de rescate, limpieza, retiro de vehículos y recuperación de vialidades. La CNPC informó que los tres órdenes de Gobierno mantuvieron los operativos de emergencia en las zonas afectadas por las precipitaciones del viernes.