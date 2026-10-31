Proyecta Sheinbaum destinar 700 mmdp para rescatar trenes de pasajeros durante su sexenio

HIDALGO.- La presidenta Claudia Sheinbaum estimó una inversión de alrededor de 700 mil millones de pesos para construir cerca de 2 mil 500 kilómetros de infraestructura ferroviaria durante su sexenio, como parte de su proyecto para recuperar el transporte de pasajeros y ampliar las conexiones hacia el norte del país. Durante una supervisión del tren Ciudad de México-Querétaro, en el Estado de México, la mandataria expuso que la estrategia ferroviaria contempla corredores hacia Nuevo Laredo y Guadalajara, además de las conexiones con Pachuca y las obras de carga del Tren Maya y del Corredor Interoceánico.

La inversión anunciada corresponde al conjunto de proyectos ferroviarios previstos para el sexenio y no exclusivamente al tramo México-Querétaro.

“EL RESCATE DEL TREN DE PASAJEROS” Sheinbaum sostuvo que los nuevos servicios permitirán reducir la dependencia del transporte carretero en corredores que actualmente registran una elevada saturación vehicular. “Es el rescate del tren de pasajeros”, afirmó. La Presidenta planteó que las nuevas líneas tendrán una doble función: conectar ciudades de distintas entidades y atender desplazamientos cotidianos dentro de las zonas metropolitanas. En particular, mencionó que el tren México-Pachuca permitirá enfrentar problemas de movilidad de habitantes del Estado de México, mientras que el corredor hacia Querétaro conectará una amplia región del centro del país.

Añadió que otras ciudades, como San Luis Potosí, también podrían aprovechar la infraestructura ferroviaria para mejorar sus conexiones internas. La mandataria informó que el tren México-Querétaro registró un avance de construcción del 32 por ciento y aseguró que las obras continuaron conforme al programa. También reportó una disponibilidad del 90 por ciento del derecho de vía, aunque durante la misma supervisión el general Gustavo Vallejo, responsable militar de la construcción, situó en 85 por ciento la disponibilidad del eje troncal. Sheinbaum defendió además los beneficios económicos de las obras, particularmente la generación de empleos y la demanda de materiales provenientes de bancos de arena, piedra y otros insumos utilizados en los trabajos ferroviarios. La Presidenta destacó la participación de los ingenieros militares en la ejecución de los proyectos y señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional también intervino en la producción de durmientes. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, afirmó al concluir la supervisión. SORTEA TREN A QUERÉTARO CONFLICTOS POR TIERRAS La construcción del tren México-Querétaro enfrenta resistencias de comunidades agrarias, disputas por terrenos y dificultades para abrir nuevos frentes de trabajo, reconoció el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable militar del proyecto ferroviario, al pedir a los pobladores que permitan continuar las obras. Durante una supervisión encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Polotitlán, Estado de México, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles sostuvo que los trabajos registraron un avance del 32 por ciento, pero advirtió que todavía requieren acuerdos con habitantes y propietarios de los terrenos atravesados por el trazo. “El único contratiempo es que la gente nos permita trabajar, abrir nuevos frentes de construcción, que comprendan que se hace un poco de ruido y un poco de polvo, pero que el beneficio será sumamente mayor”, expresó.

La declaración ocurrió después de que comunidades de Hidalgo suspendieron actividades de construcción por desacuerdos con dependencias federales. El 19 de octubre, ejidatarios de Ampliación San Ildefonso, en Tepeji del Río, exigieron el retiro de maquinaria y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por presuntos incumplimientos de acuerdos y trabajos realizados sin autorización comunitaria. En una asamblea celebrada el 25 de octubre, los habitantes condicionaron la autorización para reanudar actividades al cumplimiento de compromisos relacionados con el suministro de agua, la construcción de caminos y el pago de terrenos. Los representantes ejidales aclararon que su postura era exigir el respeto a sus derechos agrarios y los compromisos del Gobierno federal, más que oponerse al proyecto ferroviario. Los conflictos por el uso de terrenos también se presentaron anteriormente en el ejido Melchor Ocampo, en el mismo municipio, donde desacuerdos por la representación ejidal y las indemnizaciones de caminos interparcelarios provocaron suspensiones de trabajos. FERROCARRIL TENDRÁ VÍA DOBLE CONFINADA Vallejo explicó que el proyecto cuenta con el 85 por ciento del derecho de vía correspondiente al eje principal del ferrocarril, pero todavía necesita obtener terrenos para construir obras transversales. Entre ellas mencionó pasos vehiculares, ferroviarios y ganaderos, así como estructuras elevadas y deprimidas para mantener la comunicación entre las comunidades divididas por las vías. El general describió un procedimiento de negociación que comienza con los proyectos de ingeniería, continúa con su presentación ante los pobladores y puede derivar en modificaciones antes de concretar la adquisición de terrenos.

“Ellos van con las poblaciones, hablan, revisan, traen nuevas propuestas y es un ciclo hasta donde ya se determina cómo va a quedar; entonces se compra el terreno, regresa a nosotros y empezamos a construir”, explicó. La dificultad radica en que el ferrocarril tendrá una vía doble confinada, por lo que los habitantes necesitarán puentes y pasos inferiores para cruzar entre comunidades, trasladar ganado y acceder a sus parcelas. Desde mayo, el Gobierno federal reconoció que las principales preocupaciones de las poblaciones atravesadas por el tren estaban relacionadas con afectaciones a predios, circulación de maquinaria pesada, ruido y modificaciones de los caminos comunitarios. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó entonces que mantenía negociaciones con 57 ejidos del corredor México-Querétaro para obtener terrenos mediante acuerdos y procedimientos agrarios. Por otra parte, Vallejo detalló que la construcción también enfrenta desafíos técnicos por la necesidad de compartir durante 144 kilómetros el derecho de vía con trenes de carga y servicios suburbanos. INGENIEROS MILITARES CONSTRUYEN VÍAS INDEPENDIENTES Para evitar interrupciones en el movimiento de mercancías, los ingenieros militares construyen vías independientes y realizan adecuaciones a la infraestructura existente. Además, proyectaron seis cruces subterráneos bajo autopistas y vialidades principales del Valle de México, con procedimientos de excavación que permitirán mantener el tránsito vehicular. El proyecto comprende 232 kilómetros de recorrido entre Buenavista y Querétaro, aunque los trabajos abarcan 545 kilómetros de vías, incluidas las adecuaciones ferroviarias. Actualmente operan 12 frentes de construcción, con aproximadamente 18 mil 500 trabajadores activos y 3 mil 850 unidades de maquinaria pesada y vehículos de volteo.

Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó que los 47 trenes contratados comenzaron a fabricarse en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y presentó los primeros componentes de los vagones. El funcionario indicó que la estación de Teoloyucan continúa en evaluación y que las terminales proyectadas deberán conectarse con los sistemas locales de transporte. Pese a los pendientes territoriales, Vallejo sostuvo que los ingenieros militares cuentan con maquinaria, materiales y personal para continuar la construcción. “No vemos contratiempo”, aseguró, antes de señalar que la apertura de nuevos frentes depende de que las comunidades permitan trabajar.