Sheinbaum llama al Zócalo el 6 de diciembre para celebrar siete años de la 4T

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó formalmente a la población a participar el próximo 6 de diciembre en una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del séptimo aniversario de la autodenominada Cuarta Transformación. El llamado se realizó durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sheinbaum destacó que el movimiento de la 4T mantiene fortaleza política y social, pese a que -según dijo- existen sectores que buscan conservar privilegios. Aseguró que su administración no modificará su rumbo ni traicionará sus principios. “Estamos fuertes; hay algunos que quieren mantener sus privilegios, pero ya no puede ser. Nosotros no traicionamos nuestros principios”, expresó.

Durante su intervención, la mandataria recordó que el 1 de diciembre de 2018 marcó el inicio del gobierno encabezado por la 4T. Por ello, anunció que el movimiento celebrará siete años con una concentración abierta en el Zócalo capitalino el primer fin de semana de diciembre.

“Me olvidé algo, los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”, comentó al cierre del evento. La convocatoria fue dirigida tanto al personal del IMSS presente en la ceremonia como a la ciudadanía chiapaneca y al resto del país.

Sheinbaum afirmó que la continuidad del proyecto se sustenta en el respaldo mayoritario de la población. Sostuvo que su gobierno no cederá a presiones ni intereses particulares y reiteró que la 4T mantiene una ruta clara en materia social.

Al abordar los retos en salud, la presidenta expuso que su administración busca avanzar hacia un sistema universal en un plazo máximo de dos años. La propuesta contempla que IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar compartan expedientes médicos y brinden atención a cualquier persona sin importar su afiliación.

Asimismo, adelantó que en enero de 2026 comenzará la credencialización nacional de salud, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos y mejorar la integración del sistema.

Enfatizó que la salud debe ser un derecho plenamente garantizado y aseguró que el gobierno federal trabaja para ampliar la formación de especialistas, elevar los salarios del personal médico y mejorar sus condiciones laborales. Con información de El Universal