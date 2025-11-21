Sheinbaum llama al Zócalo el 6 de diciembre para celebrar siete años de la 4T

Noticias
/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum llama al Zócalo el 6 de diciembre para celebrar siete años de la 4T
    El llamado se realizó durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Aniversarios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

La Presidenta anunció la concentración durante la inauguración de un hospital en Chiapas y reiteró que el movimiento mantiene rumbo firme, sin ceder ante intereses particulares

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó formalmente a la población a participar el próximo 6 de diciembre en una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del séptimo aniversario de la autodenominada Cuarta Transformación. El llamado se realizó durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sheinbaum destacó que el movimiento de la 4T mantiene fortaleza política y social, pese a que -según dijo- existen sectores que buscan conservar privilegios. Aseguró que su administración no modificará su rumbo ni traicionará sus principios. “Estamos fuertes; hay algunos que quieren mantener sus privilegios, pero ya no puede ser. Nosotros no traicionamos nuestros principios”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Rosa Icela refuerza Plan Michoacán y anuncia visitas casa por casa

Durante su intervención, la mandataria recordó que el 1 de diciembre de 2018 marcó el inicio del gobierno encabezado por la 4T. Por ello, anunció que el movimiento celebrará siete años con una concentración abierta en el Zócalo capitalino el primer fin de semana de diciembre.

“Me olvidé algo, los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación”, comentó al cierre del evento. La convocatoria fue dirigida tanto al personal del IMSS presente en la ceremonia como a la ciudadanía chiapaneca y al resto del país.

TE PUEDE INTERESAR: Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

Sheinbaum afirmó que la continuidad del proyecto se sustenta en el respaldo mayoritario de la población. Sostuvo que su gobierno no cederá a presiones ni intereses particulares y reiteró que la 4T mantiene una ruta clara en materia social.

Al abordar los retos en salud, la presidenta expuso que su administración busca avanzar hacia un sistema universal en un plazo máximo de dos años. La propuesta contempla que IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar compartan expedientes médicos y brinden atención a cualquier persona sin importar su afiliación.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego: ‘Su estrategia de odio será contraproducente’

Asimismo, adelantó que en enero de 2026 comenzará la credencialización nacional de salud, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos y mejorar la integración del sistema.

Enfatizó que la salud debe ser un derecho plenamente garantizado y aseguró que el gobierno federal trabaja para ampliar la formación de especialistas, elevar los salarios del personal médico y mejorar sus condiciones laborales. Con información de El Universal

Temas


Aniversarios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México