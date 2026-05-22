Claudia Sheinbaum recuerda al coahuilense Venustiano Carranza en defensa de la soberanía mexicana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Claudia Sheinbaum recuerda al coahuilense Venustiano Carranza en defensa de la soberanía mexicana
    La mandataria federal Claudia Sheinbaum destacó el papel histórico del pueblo en la formación del Ejército Mexicano. VANGUARDIA

Claudia Sheinbaum recordó a Venustiano Carranza al defender la soberanía y al Ejército Mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su conferencia matutina el papel histórico del coahuilense Venustiano Carranza mientras defendía la soberanía nacional, la confianza en las Fuerzas Armadas mexicanas y el rechazo a la intervención extranjera en temas de seguridad.

Durante la llamada “mañanera”, la mandataria sostuvo que el Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas y recordó episodios clave de la historia nacional para subrayar el origen y el papel del Ejército Mexicano. En ese contexto, afirmó que las Fuerzas Armadas son una institución “única” y “un orgullo de México”.

“El Estado Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército Mexicano es algo único. Único, es un orgullo de México”, expresó la presidenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-cuestiona-acusaciones-de-eu-contra-raul-castro-por-hechos-de-hace-30-anos-IN20877852

CLAUDIA SHEINBAUM RECUERDA MOMENTOS HISTÓRICOS DE REPRESIÓN EN MÉXICO

Sheinbaum también hizo referencia a momentos históricos en los que el Ejército recibió órdenes desde el poder político para realizar acciones represivas, señalando que dichas decisiones correspondieron a quienes encabezaban el Poder Ejecutivo en esos momentos.

“Ha habido momentos en la historia en que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas les ha ordenado hacer cosas con las que no estamos de acuerdo nosotros, como represiones en su momento”, declaró.

Al hablar sobre los acontecimientos de 1968, la mandataria mencionó directamente al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

“Como en el 68, pues fue Díaz Ordaz quien lo ordenó, lo reconoció y lo puso; por eso es el responsable de lo que ocurrió ahí en la Plaza de Tlatelolco y otros momentos”, sostuvo.

CLAUDIA SHEINBAUM REMEMORA EL ORIGEN DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA

La presidenta retomó distintos episodios de la Revolución Mexicana para explicar el origen del Ejército Constitucionalista y el papel que desempeñó Venustiano Carranza tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero.

Sheinbaum recordó el llamado realizado por Madero mediante el Plan de San Luis en 1910 para iniciar el levantamiento armado contra el gobierno de Porfirio Díaz.

“Después de Madero, saca el Plan de San Luis. Llama al pueblo a las armas. 1910. 20 de noviembre. ‘Pueblo de México, levántate en armas’. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde”, relató.

La mandataria calificó al Porfiriato como “el peor régimen que ha existido en la historia de México” y señaló que durante ese periodo se favoreció a intereses extranjeros y nacionales mediante el despojo de tierras y la represión política.

“El presidente que se ufanaba de su relación con el exterior mientras aquí adentro reprimía, exterminaba y sobreexplotaba y entregaba tierras de los pueblos a extranjeros y nacionales”, afirmó.

Posteriormente, recordó que tras la renuncia de Porfirio Díaz se celebraron elecciones y Madero asumió la Presidencia de la República, aunque consideró que no logró responder plenamente a las demandas sociales de la época.

“Si Madero se puede considerar que no estuvo cerca del pueblo y que no supo cumplir con las demandas del pueblo de reparto agrario, de mejores condiciones para los trabajadores, pero era un presidente legítimamente electo”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destaca-coordinacion-con-estados-unidos-tras-reunion-con-markwayne-mullin-no-hay-subordinacion-NN20877093

SHEINBAUM DESTACA EL GOLPE DE ESTADO DE MADERO Y LA FIGURA DE VENUSTIANO CARRANZA

La presidenta también abordó el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, al que señaló como un movimiento respaldado por sectores del Ejército y apoyado por un representante diplomático estadounidense.

“Pero era un presidente legítimamente electo y viene un Golpe de Estado de una parte del ejército apoyada por, ya sabemos, un embajador de Estados Unidos”, expresó.

Sheinbaum recordó que Madero y el entonces vicepresidente José María Pino Suárez fueron detenidos y posteriormente asesinados tras el golpe de Estado.

“Lo van a llevar supuestamente a otro lado y lo asesinan junto con Pino Suárez afuera de Palacio Nacional”, declaró.

En ese contexto, destacó la reacción de Venustiano Carranza, quien entonces era gobernador de Coahuila y se levantó contra el gobierno de Victoriano Huerta.

“En esa circunstancia se levanta un gobernador. Uno. El de Coahuila, del mismo estado que Madero. Carranza. Solo uno. Imagínense”, afirmó.

La mandataria reconoció que Carranza es una figura histórica con distintos matices, aunque resaltó su actuación durante ese periodo.

“Tiene muchas cosas que no son criticables, pero tiene ese acto heroico que es único”, señaló.

Asimismo, recordó que Carranza convocó a la formación del Ejército Constitucionalista para enfrentar el golpe de Estado y defender el orden constitucional.

“Carranza llama la Constitución del Ejército Constitucionalista. ¿Y quién lo forma? El pueblo que llama a la para acabar con el golpe de Estado”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/esta-raro-claudia-sheinbaum-cuestiona-acuerdo-de-maru-campos-con-texas-CN20874622

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y RECHAZO A LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Durante su mensaje, Sheinbaum vinculó estos episodios históricos con la discusión actual sobre la soberanía nacional y la participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano.

La presidenta reiteró que México cuenta con instituciones de seguridad sólidas y que la colaboración internacional debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución mexicana.

“Ese ejército es la base del ejército mexicano. O sea, es un ejército que se formó en contra de un golpe de Estado por el pueblo”, concluyó.

Las declaraciones se producen en medio del debate generado en días recientes sobre acuerdos de colaboración entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses en materia de seguridad, así como por las posturas del gobierno federal respecto a la defensa de la soberanía nacional y la coordinación bilateral con Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Relaciones Exteriores

Localizaciones


México

Personajes


Venustiano Carranza
Claudia Sheinbaum

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Maestro limpio

Maestro limpio
true

El enlace con Sinaloa; bomba atómica para el gobierno de Sheinbaum
Claudia Sheinbaum explicó que la UIF aplica bloqueos preventivos automáticos tras alertas financieras del sistema bancario

Claudia Sheinbaum niega conocer bloqueos de la UIF contra empresas ligadas a hijos de Rubén Rocha Moya
La ceremonia protocolaria se realizó en uno de los espacios más emblemáticos de Palacio Nacional.

Recibe Claudia Sheinbaum a delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
En 2026, la tasa oficial aumentó a 2.07% mensual y aplica automáticamente desde el día 41 hábil hasta que la autoridad realice el pago.

¿Tu devolución del SAT sigue pendiente? Así puedes reclamar intereses
Cambios. Seguidores de Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’ expresaron su inconformidad tras enterarse del cambio de fecha de la obra.

Reclaman fans por la reprogramación del ‘Tenorio Cómico’ en Saltillo
Pep Guardiola confirmó que dejará al Manchester City al término de la temporada, poniendo fin a una etapa de diez años en el club inglés.

Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 años y una era histórica en Inglaterra