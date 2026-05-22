Claudia Sheinbaum recuerda al coahuilense Venustiano Carranza en defensa de la soberanía mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su conferencia matutina el papel histórico del coahuilense Venustiano Carranza mientras defendía la soberanía nacional, la confianza en las Fuerzas Armadas mexicanas y el rechazo a la intervención extranjera en temas de seguridad. Durante la llamada “mañanera”, la mandataria sostuvo que el Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas y recordó episodios clave de la historia nacional para subrayar el origen y el papel del Ejército Mexicano. En ese contexto, afirmó que las Fuerzas Armadas son una institución “única” y “un orgullo de México”. “El Estado Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército Mexicano es algo único. Único, es un orgullo de México”, expresó la presidenta.

CLAUDIA SHEINBAUM RECUERDA MOMENTOS HISTÓRICOS DE REPRESIÓN EN MÉXICO Sheinbaum también hizo referencia a momentos históricos en los que el Ejército recibió órdenes desde el poder político para realizar acciones represivas, señalando que dichas decisiones correspondieron a quienes encabezaban el Poder Ejecutivo en esos momentos. “Ha habido momentos en la historia en que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas les ha ordenado hacer cosas con las que no estamos de acuerdo nosotros, como represiones en su momento”, declaró. Al hablar sobre los acontecimientos de 1968, la mandataria mencionó directamente al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. “Como en el 68, pues fue Díaz Ordaz quien lo ordenó, lo reconoció y lo puso; por eso es el responsable de lo que ocurrió ahí en la Plaza de Tlatelolco y otros momentos”, sostuvo.

CLAUDIA SHEINBAUM REMEMORA EL ORIGEN DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA La presidenta retomó distintos episodios de la Revolución Mexicana para explicar el origen del Ejército Constitucionalista y el papel que desempeñó Venustiano Carranza tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero. Sheinbaum recordó el llamado realizado por Madero mediante el Plan de San Luis en 1910 para iniciar el levantamiento armado contra el gobierno de Porfirio Díaz. “Después de Madero, saca el Plan de San Luis. Llama al pueblo a las armas. 1910. 20 de noviembre. ‘Pueblo de México, levántate en armas’. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde”, relató. La mandataria calificó al Porfiriato como “el peor régimen que ha existido en la historia de México” y señaló que durante ese periodo se favoreció a intereses extranjeros y nacionales mediante el despojo de tierras y la represión política. “El presidente que se ufanaba de su relación con el exterior mientras aquí adentro reprimía, exterminaba y sobreexplotaba y entregaba tierras de los pueblos a extranjeros y nacionales”, afirmó. Posteriormente, recordó que tras la renuncia de Porfirio Díaz se celebraron elecciones y Madero asumió la Presidencia de la República, aunque consideró que no logró responder plenamente a las demandas sociales de la época. “Si Madero se puede considerar que no estuvo cerca del pueblo y que no supo cumplir con las demandas del pueblo de reparto agrario, de mejores condiciones para los trabajadores, pero era un presidente legítimamente electo”, dijo.

SHEINBAUM DESTACA EL GOLPE DE ESTADO DE MADERO Y LA FIGURA DE VENUSTIANO CARRANZA La presidenta también abordó el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, al que señaló como un movimiento respaldado por sectores del Ejército y apoyado por un representante diplomático estadounidense. “Pero era un presidente legítimamente electo y viene un Golpe de Estado de una parte del ejército apoyada por, ya sabemos, un embajador de Estados Unidos”, expresó. Sheinbaum recordó que Madero y el entonces vicepresidente José María Pino Suárez fueron detenidos y posteriormente asesinados tras el golpe de Estado. “Lo van a llevar supuestamente a otro lado y lo asesinan junto con Pino Suárez afuera de Palacio Nacional”, declaró. En ese contexto, destacó la reacción de Venustiano Carranza, quien entonces era gobernador de Coahuila y se levantó contra el gobierno de Victoriano Huerta. “En esa circunstancia se levanta un gobernador. Uno. El de Coahuila, del mismo estado que Madero. Carranza. Solo uno. Imagínense”, afirmó. La mandataria reconoció que Carranza es una figura histórica con distintos matices, aunque resaltó su actuación durante ese periodo. “Tiene muchas cosas que no son criticables, pero tiene ese acto heroico que es único”, señaló. Asimismo, recordó que Carranza convocó a la formación del Ejército Constitucionalista para enfrentar el golpe de Estado y defender el orden constitucional. “Carranza llama la Constitución del Ejército Constitucionalista. ¿Y quién lo forma? El pueblo que llama a la para acabar con el golpe de Estado”, indicó.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y RECHAZO A LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA Durante su mensaje, Sheinbaum vinculó estos episodios históricos con la discusión actual sobre la soberanía nacional y la participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad dentro del territorio mexicano. La presidenta reiteró que México cuenta con instituciones de seguridad sólidas y que la colaboración internacional debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución mexicana. “Ese ejército es la base del ejército mexicano. O sea, es un ejército que se formó en contra de un golpe de Estado por el pueblo”, concluyó. Las declaraciones se producen en medio del debate generado en días recientes sobre acuerdos de colaboración entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses en materia de seguridad, así como por las posturas del gobierno federal respecto a la defensa de la soberanía nacional y la coordinación bilateral con Estados Unidos.

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