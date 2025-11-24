Pide Salma Hayek a Sheinbaum impulsar incentivos para fortalecer la industria del cine en México

/ 24 noviembre 2025
    Pide Salma Hayek a Sheinbaum impulsar incentivos para fortalecer la industria del cine en México
    Orgullo. La actriz y productora visita Veracruz para trabajar en su nueva película y promover el crecimiento del cine nacional desde su estado natal. FOTO: INSTAGRAM@claudia_shein

La estrella originaria de Coatzacoalcos se encuentra filmando una película en Veracruz, aunque no se saben más detalles del proyecto

Una vez más, el nombre de la actriz, productora y empresaria veracruzana Salma Hayek se volvió tendencia en redes sociales, luego de que este lunes se difundiera la reunión que tuvo la estrella de Eternals con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, donde destacó una petición clara: apoyar al cine en México.

De acuerdo con información oficial, la originaria de Coatzacoalcos planteó la posibilidad de impulsar incentivos para promover la industria cinematográfica en el país.

“Es una mujer muy echada para adelante, me cayó muy, muy bien. Y, además, platicamos de algo que ya me habían dicho Josefina y Claudia Curiel, que es generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México. Me lo planteó ella, que era importante, y quedamos en que lo íbamos a platicar para ver cómo se promovía”, aseguró la política morenista.

¿QUÉ DIJO SHEINBAUM DE HAYEK?

Durante su gira del fin de semana por Veracruz, la mandataria federal tuvo la oportunidad de conocer a la protagonista de Frida, quien le comentó que se encuentra en tierras jarochas debido a una película que está produciendo.

TE PUEDE INTERESAR: Superman ‘rompe el cielo’ de las subastas: su cómic No. 1 alcanza un histórico precio de 9.12 MDD

“Ella está haciendo una película en Veracruz. Ya se había reunido con Rocío (Nahle), naturalmente por ser gobernadora, y Rocío me dijo: ‘Oye, ¿la quieres conocer?’ Cuando iba llegando le dije que sí, claro que sí. Estuvimos platicando, no sé, casi dos horas. Fíjense: ella también es una mujer que ahora está dirigiendo, escribiendo y produciendo una película. Es una mujer que quiere mucho a México y a su estado, Veracruz”, aseguró. (Con información de Reforma)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

