Pide Salma Hayek a Sheinbaum impulsar incentivos para fortalecer la industria del cine en México

Una vez más, el nombre de la actriz, productora y empresaria veracruzana Salma Hayek se volvió tendencia en redes sociales, luego de que este lunes se difundiera la reunión que tuvo la estrella de Eternals con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, donde destacó una petición clara: apoyar al cine en México.

De acuerdo con información oficial, la originaria de Coatzacoalcos planteó la posibilidad de impulsar incentivos para promover la industria cinematográfica en el país.

“Es una mujer muy echada para adelante, me cayó muy, muy bien. Y, además, platicamos de algo que ya me habían dicho Josefina y Claudia Curiel, que es generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México. Me lo planteó ella, que era importante, y quedamos en que lo íbamos a platicar para ver cómo se promovía”, aseguró la política morenista.