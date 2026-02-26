Coca-Cola invertirá 6 mil mdd en México, informa Sheinbaum; Copa Mundial 2026 llegará el viernes

Desde el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó en su cuenta de X que se reunió con el directivo operativo de The Coca-Cola Company, Henrique Braun; afirmando que la compañía invertirá 6 mil millones de dólares (103 mil 225 millones 500 mil pesos) en México.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país”, refirió la Presidenta de México en su cuenta de red social.

Cabe destacar que ni la mandataria ni el directivo ofrecieron más detalles sobre la megainversión al país.

COPA LLEGARÁ EL VIERNES

Por otro lado, Sheinbaum Pardo afirmó que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana, viernes 27 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sobre el sábado 28 de febrero, Sheinbaum Pardo indicó que Guadalajara será el primer lugar de visita de este trofeo.

“El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita”, señaló la Presidenta.

La jefa del Ejecutivo Federal compartió una fotografía del encuentro; se observa a Sheinbaum Pardo y al director operativo de Coca-Cola junto al balón oficial de los que se utilizarán durante el Mundial de la FIFA 2026.

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, expresó en sus cuentas oficiales.