Colectivos trans retiran plantón tras 21 días de protestas en Segob

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México
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    Colectivos trans retiran plantón tras 21 días de protestas en Segob
    Entre sus demandas están temas de salud, educación, vivienda y derechos humanos, entre otras. Cuartoscuro

Manifestantes se reunirán con personal de la Secretaría el próximo día 16 a las dos de la tarde

CDMX.- Después de que este jueves hicieran una protesta con pintas y destrozos de los nuevos faroles del Metro Hidalgo y Bellas Artes, personas trans y no binarias aceptaron retirar su plantón que mantenían en la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el 18 de junio.

Después de que les cancelaran la reunión que tenían programada para este 9 de julio, la Segob les ofreció una reunión el próximo 16 a las 14:00 horas para atender sus demandas en materia de salud, educación, vivienda y derechos humanos, entre otras.

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El nuevo encuentro se realizará en la Secretaría de Mujeres con el subsecretario de la Segob, Arturo Medina Padilla, y con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, así como con una persona represente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“No fue por ellas que quisieran quitar el plantón, fue un condicionamiento para que las escucharan, para que se reunieran con ellas”, acusaron.

Al advertir que “levantamos el plantón, no la lucha”, las personas de la diversidad sexogenérica enfatizaron que una de las exigencias más urgentes es la que tiene que ver con el acceso a la vivienda y apoyos inmediatos para las mujeres trans en mayor vulnerabilidad.

PROTESTAN CON PINTAS Y DESTROZOS

Personas trans y no binarias protestaron ayer con pintas y destrozos, luego de que la Secretaría de Gobernación les cancelara una reunión para revisar sus peticiones sobre temas de salud, educación, vivienda y derechos humanos, entre otras.

Las personas de la diversidad sexogenérica y periodistas que cubrían la manifestación fueron agredidas por la Guardia Nacional, al tratar de repeler la protesta en las instalaciones de la Segob, donde se registraron pintas.

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Además, las colectivas que exigían una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez cumplieron 21 días en plantón sobre la avenida Bucareli, después de ser desalojadas de un salón de Gobernación en el que se atrincheraron.

En su paso para cerrar el cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma, hicieron algunas pintas y rompieron cristales en espacios publicitarios, bancos y mobiliario.

Además, rompieron algunos semáforos para peatones frente al Senado de la República, mientras que en la Torre Bienestar también pintaron algunas consignas y rompieron vidrios.

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“Solo estamos pidiendo una minuta formada por César Cravioto (secretario de Gobierno de la Ciudad de México) con la fecha de reunión y se levanta el plantón.

“Pero se niega a firmar un simple documento, se niegan a tener un diálogo con las poblaciones trans”, acusaron.

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