Se reúne Sección 22 de la CNTE con Segob; exige uniformes, útiles escolares y contrataciones

CDMX.-La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresó esta tarde a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la entrega de uniformes, útiles escolares y contratación de maestros en escuelas de Oaxaca. Este mediodía, una comisión negociadora ingresó a la Segob para reunirse con la titular, Rosa Icela Rodríguez, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres.

A su ingreso, la dirigente Yenny Pérez aseguró que hace más de un año el Gobierno se comprometió, vía minuta, a entregar más recursos para las escuelas y, hasta ahora, no se ha concretado la entrega de uniformes y mobiliario, además de varios procesos administrativos. “Las demandas de la Sección 22 que tendrían que ser resueltas en los siguientes días, son beneficios para las escuelas, estudiantes, pago de uniformes para los padres de familia, mobiliario, equipamiento tecnológico, contrataciones pendientes, procesos administrativos e infinidad de procesos que ya sabe el Gobierno y que no están resueltos, además de las demandas nacionales”, declaró.

DOCENTES, CON SOBRECARGA DE TRABAJO Previo, en conferencia de prensa en El Caballito, Pérez informó que la falta de contratación de maestros ha impactado en la sobrecarga de trabajo a docentes, misma que provocó la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto. “La contratación de maestros de que tanto hace falta y que es una consecuencia de la reforma educativa, porque ya no se contratan maestros aunque se jubilen y eso precisamente ha sido una de las demandas principales, el pago de los compañeros que trabajan horas extra en secundarias técnicas y generales”, agregó.

Pérez explicó que la Sección 22 acordó iniciar antes el paro estatal para presionar en exigencia de sus demandas particulares y pese a la represión de ayer se mantendrán en lucha.

“No nos intimidan, porque llevamos 36 años de lucha y resistencia que hemos combatido precisamente a Gobiernos neoliberales y que el presente Gobierno definitivamente se comporta como un Gobierno neoliberal”, aseguró.

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