Pide Sheinbaum al Gabinete de Seguridad explicación sobre el piloto que trasladó a ‘El Mayo’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió ahora al Gabinete de Seguridad explicar las condiciones en que fue enviado a Estados Unidos Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a ese país en julio de 2024. La mandataria insistió en su solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informe sobre el caso, al admitir que el Consejo de Seguridad Nacional fue el que evaluó las entregas de personas a Estados Unidos.

“Yo le diría al Gabinete de Seguridad, vienen el martes, pueden explicarlo; a la propia Fiscalía, que pueda explicarlo”, dijo. “Quien decide los envíos fue el Consejo de Seguridad Nacional y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas”.

NÚÑEZ OJEDA DETENIDO EN SINALOA Este viernes el diario “Reforma” publicó que Núñez Ojeda, identificado como supervisor de la flota aérea de “Los Chapitos”, fue detenido en Sinaloa en febrero de 2025 y posteriormente trasladado a Estados Unidos en agosto, junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales entregados a petición de ese País. “El Jando” se declaró culpable en febrero pasado ante una corte federal en Washington por cargos relacionados con conspiración para tráfico de cocaína y admitió que trabajaba para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El piloto reconoció ante autoridades estadounidenses que trasladó a Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024 y que mantenía una relación estrecha con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En la mañanera, Sheinbaum afirmó que integrantes del Gabinete de Seguridad forman parte del Consejo de Seguridad Nacional y pueden explicar la particularidad de la entrega del piloto. “Ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto”, sostuvo.

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