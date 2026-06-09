Gobierno de CDMX garantiza acceso de aficionados al Azteca durante inauguración del Mundial

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    Gobierno de CDMX garantiza acceso de aficionados al Azteca durante inauguración del Mundial
    Cravioto pidió tomar previsiones y llegar con tiempo de antelación para evitar complicaciones en el ingreso. Cuartoscuro

El secretario de Gobierno de CDMX, César Cravioto, dijo que quienes tienen un boleto para la inauguración podrán ‘disfrutar del futbol’

CDMX.- El ingreso de los aficionados al Estadio Azteca para la inauguración del Mundial este jueves está garantizado, aseguró el Secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

“Está absolutamente garantizado que quienes tienen un boleto para la inauguración del Mundial, van a llegar y van a entrar y van a disfrutar el futbol, están en todo su derecho”, aseveró.

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Lo único que pidió es que sean previsores y lleguen con tiempo de antelación para evitar complicaciones en su ingreso.

El anuncio ocurre tras meses de diálogo del Gobierno federal y la CNTE, sin que lleguen a un acuerdo que detenga las movilizaciones, luego de que hoy querían llegar al Estado Ciudad de México y tras el amago de sus integrantes de que el balón no rodará de no ser atendida su principal demanda.

INSTALARÁN CERCO EN LA PRIMERA MILLA

Sin embargo, Cravioto aseguró que a partir de este miércoles pondrán un cerco en la primera milla, así como, seguridad para todos y todas, como se ha anunciado.

“El Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación y que solo pedimos dos cosas: que estas manifestaciones se realicen de manera pacífica, que no genere ningún acto de violencia y lo segundo que les hemos dicho es que se debe respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al estadio”, dijo.

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Así como el derecho de quienes quieren acudir al Fan Fest que se realizará durante el Mundial, agregó.

SE ESPERAN MOVILIZACIONES

No solo la CNTE ha anunciado movilizaciones en estos días, se tienen previstas varias, por lo que está hablando con diferentes líderes que encabezarán protestas por diversas causas, detalló.

Entre ellas, la antimundialista conformada por habitantes de Santa Úrsula quienes realizarán una protesta, por lo que dialogan sobre el lugar donde podrán realizarla sin que interrumpa las actividades del Mundial, aseveró.Los planteamientos que no se negociarán, dijo, son manifestaciones violentas o que afecten la llegada de personas al Estadio, no obstante, contemplan varios escenarios.

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HUBO SALDO BLANCO

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez indicó que el operativo contempla que se den diferentes expresiones y a partir de lo que se vaya dando ya cuentan con diferentes planes a fin de garantizar la libertad de expresión, pero también proteger a la población.

Afirmó que durante este martes el saldo de las manifestaciones que se tuvieron sobre Calzada de Tlalpan, en la caseta de Tlalpan, fue blanco.

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Este día se contó con la participación de 800 elementos de la subsecretarías de operación policial y de control de Tránsito, así como del ERUM para brindar acompañamiento. También se realizó un filtro de movilidad y se realizaron adecuaciones viales.

ESPERAN DAR SOLUCIÓN A DEMANDAS

Por su parte el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Félix Arturo Medina Padilla, indicó que desde hace meses ha habido diálogo con integrantes de la CNTE y se han resuelto demandas, sin embargo, continúan en ello para concluir con las protestas.

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Los esfuerzos, dijo, están enfocados en que las y los maestros regresen a sus comunidades y las y los estudiantes afectados puedan retomar sus clases.

Afirmó que más adelante se informará sobre los avances que se han tenido.

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