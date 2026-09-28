Comparecencias de secretarios de Estado por Segundo Informe de Sheinbaum arrancan el 5 de octubre

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    Comparecencias de secretarios de Estado por Segundo Informe de Sheinbaum arrancan el 5 de octubre
    De acuerdo con el calendario establecido, el 6 de octubre comparecerá ante el pleno de la cámara alta el secretario de Hacienda. Cuartoscuro

En reunión de la Junta de Coordinación Política se informó que la primera en comparecer será la secretaria de Gobernación

CDMX.- El Senado de la República confirmó que el próximo 5 de octubre comenzarán las comparecencias de secretarios de Estado con motivo de la Glosa del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En reunión de la Junta de Coordinación Política se informó que la primera en comparecer será la secretaria de Gobernación, pero lo hará en privado, lo que generó inconformidad y críticas por parte de las bancadas de oposición.

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De acuerdo con el calendario establecido, el 6 de octubre comparecerá ante el pleno de la cámara alta el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

También están contempladas participaciones de los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Economía, Marcelo Ebrard; Educación Pública, Mario Delgado; y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aunque algunas fechas permanecen pendientes de definición.

OPOSICIÓN CUESTIONA MODALIDAD Y MUESTRA DESACUERDO CON EL CALENDARIO

El secretario de Economía comparecerá ante las comisiones relacionadas con Economía y el seguimiento del tratado comercial con Estados Unidos, además de la Jucopo; mientras que Omar García Harfuch acudirá a la Junta de Coordinación Política, en el marco de las atribuciones legislativas en materia de seguridad.

La oposición cuestionó esta modalidad. El coordinador panista, Ricardo Anaya, señaló que su grupo parlamentario está en desacuerdo con el calendario aprobado, ya que considera que deberían comparecer más funcionarios ante el pleno.

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Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reclamó que los titulares de Economía y Educación sean llamados ante la Jucopo y exigió que respondan públicamente ante el pleno.

Por parte de Movimiento Ciudadano, su líder parlamentario, Clemente Castañeda, advirtió que más que discutir solamente el lugar de las comparecencias, es necesario modificar su formato.

Propuso que los funcionarios respondan preguntas de los legisladores, exista réplica y contrarréplica y se genere un verdadero intercambio público, en lugar de exposiciones “que terminan convirtiéndose en monólogos”.

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