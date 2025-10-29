Con el arresto de Simón Levy, reviven amenaza a vecina en Polanco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención del exfuncionario capitalino, Simón Levy Dahhah, por la Interpol en Portugal ante dos órdenes de aprehensión vigentes en el país. Las órdenes de aprehensión derivan de distintos procesos penales y fueron emitidas tras su ausencia en siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025. Sin embargo, su arresto ha revivido el polémico video donde amenazó a su vecina. TE PUEDE INTERESAR: Simón Levy: Fiscalía de CDMX confirma que exfuncionario está sujeto a medidas en Portugal LA VEZ QUE SIMÓN LEVY AMENAZÓ A SU VECINA En noviembre de 2021, se difundió un video en el que se observa a Levy golpeando la puerta de su vecina, una señora de la tercera edad, en un edificio de la zona Polanco en Ciudad de México, mientras él la amenaza de muerte: “¡te voy a matar, pinche anciana loca!”. Más tarde, la mujer de la tercera edad, identificada como Emma Yolanda Santos, afirmó: “Vivo aterrada y amenazada por el señor Simón Levy (...) Le pido a las autoridades, de mujer a mujer, que me apoyen”. Posteriormente, el exfuncionario ofreció una disculpa a su vecina.

"En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual", se lee en la publicación; no obstante, horas después fue eliminada. En una entrevista con el periodista Luis Cárdenas, el exfuncionario detalló que nunca golpeó una puerta, pues "estaban intentando asesinar a mi hijo menor". "Lo que dicen de que golpeé una puerta es falso; en realidad, estaban intentando asesinar a mi hijo menor. Además, se inventaron que había convertido varios niveles de mi edificio en Polanco, un juicio que finalmente gané", explicó. DETENCIÓN DE LEY El caso de Simón Levy Debbah tomó gran protagonismo de la mañana de este 29 de octubre, luego de que la FGJCDMX y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara su arresto en Portugal... información que, posteriormente, fue rechazada por el acusado. Las redes sociales y plataformas digitales han sido importantes respecto a la evolución de la situación, pues a través de estos medios ha circulado nueva información relevante, como un presunto comunicado de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que confirmaría las acciones contra el empresario y exsubsecretario de Planeación Turística durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A través de un comunicado divulgado en las redes sociales oficiales de la Fiscalía capitalina, se actualizó que Simón Levy está sujeto a medidas cautelares en Portugal, mientras continúa el procedimiento de extradición, tras su presentación ante la autoridad judicial competente. "Esto se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra". De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, revisada por la Fiscalía General de la República (FGR), Simón fue detenido el 28 de octubre, y hasta el día de hoy compareció ante una autoridad judicial, "donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas".

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SIMÓN LEVY? Se indicó que hay dos casos en los que se señala la participación de Simón Levy. El primero de ellos fue en diciembre de 2021, "por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad". En esta situación, se acusa a Levy de no acudir a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y, nuevamente, en agosto de 2025, por lo que se firmó una primera orden de aprehensión. "Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación". La segunda situación presentada se remite al mes de noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. "El imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente". Derivado de esto, se activaron las alertas migratorias y cooperación internacional, lo que derivó en una Ficha Roja por parte de la Interpol. SIMÓN LEVY SOSTIENE SU DECLARACIÓN: 'ESTOY LIBRE' Inició con una publicación. Simón Levy denunció en redes sociales un atentado en su contra y, posteriormente, dio una declaración en entrevista con el periodista Luis Cárdenas, donde dio más detalles sobre el presunto ataque en su contra, que atribuye a miembros de la Cuarta Transformación. En la conversación, se dijo que Levy se encontraba en Washington DC.

Seguido de esto, realizó una sesión en vivo y directo, para reafirmar su mensaje: "primero estoy bien de salud, que estoy perfectamente bien, que estoy libre, que estoy bien... Aquí estoy para darle las gracias, que estoy bien, que estoy perfectamente bien de salud". Casi al finalizar, añadió: "No, hombre, qué Portugal ni qué nada". Además, en su cuenta de X, Levy publicó: "Lamentablemente, a la Presidenta le están proporcionando información errónea. En las conferencias matutinas, ella termina replicando lo que le llega de manera distorsionada, ya sea por intereses políticos o por falta de pericia técnica de su equipo. La humillación, como señalas, recae efectivamente sobre los amates, no sobre la presidenta. Ella solo peca por no tener gente honesta y preparada a su lado". (Con información de El Universal y Sara Navarrete | VANGUARDIA)