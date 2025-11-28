Con ferias y programas sociales buscan la Paz en Michoacán: SEGOB y Bienestar

A través de las Ferias del Bienestar , el gobierno busca brindar servicios de salud, asesoría administrativa, actividades culturales y deportivas, además de atención especializada para jóvenes, uno de los sectores prioritarios dentro de la política de seguridad humanista.

El Gobierno de México dio inicio a una estrategia enfocada en fortalecer la paz en Michoacán , impulsada por la Secretaría de Gobernación ( SEGOB ) y la Secretaría de Bienestar . De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, la seguridad se construye desde la comunidad, con presencia constante del Estado y atención directa a las causas de la violencia.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEGOB, destacó que entre el 19 y 21 de noviembre se llevaron a cabo tres ferias en la región purépecha, acumulando 19,130 atenciones en Santiago Azajo, Coeneo y Zacapu. El 26 de noviembre, la feria en Morelia reunió 7,743 atenciones con 53 dependencias participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia limpia en FGR tras salida de Gertz Manero

CAMPAÑAS DE DESARME Y PRESENCIA INSTITUCIONAL PERMANENTE

Como parte del programa “Sí al Desarme y la Paz”, se instalaron módulos en las catedrales de Morelia y Zamora para el canje voluntario de armas por efectivo. Hasta el momento, se han recibido 19 armas cortas, 5 largas y 32 granadas, además de intercambios de juguetes bélicos por juguetes educativos.

La titular de la SEGOB informó que durante este año se llevarán a cabo 16 ferias del bienestar adicionales, cuatro jornadas de desarme y dos tianguis del bienestar en municipios como Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Aquila, Pátzcuaro y Jiquilpan.

Rodríguez subrayó que estas acciones forman parte del enfoque de seguridad humanista que privilegia la prevención, el desarrollo comunitario y la atención a las causas profundas de la inseguridad.

BARRIDO TERRITORIAL Y PROGRAMAS SOCIALES CASA POR CASA

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que se realiza un barrido territorial en los 113 municipios de Michoacán como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum. La meta es visitar 1 millón 282 mil viviendas antes de que termine diciembre.

Durante la primera semana, las brigadas han recorrido 95 municipios y visitado más de 129 mil hogares, aplicando cuestionarios sociales y confirmando el acceso de las familias a programas del bienestar.

El operativo se complementa con las Ferias del Bienestar, acciones de prevención de adicciones, actividades culturales y deportivas, así como asesorías en salud, educación y empleo. También se articula con la campaña de desarme voluntario iniciada por Gobernación.

OBJETIVOS SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL

Las autoridades federales destacaron que esta presencia institucional no solo reduce riesgos dentro de los hogares, sino que también impulsa la economía local. Entre las iniciativas presentadas se encuentra la certificación “Hecho en México y en Michoacán”, diseñada para promover productos regionales.

Un video mostrado durante La Mañanera enfatizó que estas acciones buscan crear comunidades seguras, fortalecer la cohesión social y generar oportunidades para jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Ariadna Montiel agradeció la apertura de las familias michoacanas y reiteró que la indicación presidencial es mantener “el oído atento” y trabajar sin traicionar la confianza del pueblo.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa

DATOS CURIOSOS

• Más de 20 dependencias federales participan en el barrido territorial.

• El canje de armas por efectivo incluye granadas y rifles de asalto.

• Las ferias del bienestar integran servicios, actividades y asesorías en un solo espacio.