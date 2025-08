Con populismo punitivo, Morena vive una crisis por ejercer el poder: Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que Morena atraviesa por una grave crisis tras varios años no de gobernar, “sino de ejercer poder, que es muy distinto”.

En entrevista con medios de comunicación, Moreira cargó contra el gobierno federal, pues aseguró que la economía en México se está derrumbando y la seguridad continúa en aumento.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en Diputados reforma de Claudia Sheinbaum sobre extorsión

“Yo creo que Morena vive una grave crisis, producto de varios años de no gobernar, sino de ejercer poder, que es muy distinto”, dijo.

Por otro lado, el legislador advirtió que la estrategia federal contra la extorsión contiene diferentes anomalías que se deben corregir.

“Nos preocupa además de que no vaya a haber presupuestos, y nos preocupa que algunos gobernadores se vuelvan holgazanes cuando las facultades se comparten con la federación, y entonces no hace nada. Y vean ustedes el caso del gobernador de Michoacán, o el gobernador de Puebla, o el de Tamaulipas, que se han vuelto holgazanes en términos de políticas públicas y de acciones de gobierno”, dijo.

Por otro lado, criticó la conformación de la comisión electoral para la reforma electoral, pues no se contempló a la oposición en ella.

“No se mencionan a los opositores, ni se incluye a los estados, a las entidades, a las partes de la federación, porque somos una República Federada”.

Esta es la entrevista íntegra a Rubén Moreira Valdez:

-PREGUNTA: ¿Qué hace Morena en el caso de Arturo Ávila?, porque que el PAN y el PRI se han aliado para esta denostación, este golpeteo que le están haciendo.

-RUBÉN MOREIRA: ¿A quién?

-P: A Morena.

-RM: Yo creo que a él, porque él no cuenta esto, ¿no? , a ver, yo creo que Morena vive una grave crisis, producto de varios años de no gobernar, sino de ejercer poder, que es muy distinto.

Y entonces, pues la economía se les está derrumbando, las relaciones internacionales son muy deficientes, la seguridad está por los suelos, y las contradicciones internas de ellos son muy claras y por eso también se inventa una serie de pretextos de todo tipo para distraer la atención.

-P: Comentaba que ellos están trabajando para México, sin embargo, el PRIAN se está haciendo todo para crear inestabilidad.

-RM: Primero, no se nota que están trabajando, el país no está creciendo, la violencia es un flagelo todos los días. Y segundo, están polarizando, y gobernar es generar armonía, además de que están abriendo la puerta a prácticas de dictaduras, como la censura.

-P: Ahorita el tema que van a tratar sobre la cuestión que pueda el Poder Legislativo hacer este trabajo en materia de extorsión.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan en septiembre grupos para revisión del T-MEC

-RM: Bueno, nosotros vamos a estar un favor, pero queremos hacer algunos planteamientos. Por ejemplo, de si hay algún esbozo ya de una ley secundaria, porque cualquier Reforma importante que se precie de este tipo, pues viene acompañada del esbozo de lo que pueda ser la ley secundaria.

Segundo, creo que en la exposición de motivos hay serias deficiencias. Por ejemplo, no se dice que una buena parte del flagelo de la extorsión es producto de que el crimen domina inmensos territorios del país, y que la solución de la extorsión tendría que también generarse por la captura de los grandes generadores de violencia.

Por otro lado, nos preocuparía lo que está de moda, el populismo punitivo, es decir, hacer sanciones similares en todo el país, porque las condiciones de la Nación no son iguales.

Es decir, Yucatán vive una condición muy distinta a Michoacán, y el derecho penal tiene un aspecto no solamente coercitivo, también de prevención a partir del ejemplo, entonces no se puede escalar punitivamente las sanciones.

Nos preocupa además de que no vaya a haber presupuestos, y nos preocupa que algunos gobernadores se vuelvan holgazanes cuando las facultades se comparten con la federación, y entonces no hace nada.

Y vean ustedes el caso del gobernador de Michoacán, o el gobernador de Puebla, o el de Tamaulipas, que se han vuelto holgazanes en términos de políticas públicas y de acciones de gobierno.

-P: Diputado, en este caso yo te pregunto, ¿qué va a pasar?, dijo Leonel que prácticamente es una cuestión de trámite, aprobar que sí pueden legislar o no, sin embargo comentas que puede haber repercusiones en la ley secundaria, que no sería tan sencillo como lo plantea Morena, que dice, ah bueno, sí pueden legislar.

-RM: Bueno, es que están queriendo legislar para hacer una ley general, supongo, y en esa ley general, pues es evidente que se tienen que tomar muchas consideraciones, por ejemplo, escuchar a las entidades federativas, escuchar a los fiscales de todo el país, escuchar a los académicos.

Que venga aquí el señor Secretario de Seguridad para que nos diga qué se requiere en esa ley general, que podamos reflexionar sobre esta parte que te digo de evitar el populismo punitivo, tan propio de gobiernos neoliberales como el de Morena, de todo irlo cargando de odio hacia la población, y entonces que tengamos sanciones iguales para todo el país.

También me preocuparía porque hay estados donde la extorsión no es un problema, que necesitamos escuchar altas van a ser los parámetros de colaboración entre federación y estados, porque mi experiencia cuando tienes algunos tipos penales que son concurrentes, es que los estados se vuelven holgazanes, algunos de ellos, y ya lo dije, ejemplos estos de las entidades de Michoacán, de Tamaulipas o de Puebla, que como se comparte responsabilidad con la federación, pues le dejan a esta la atención de los problemas.

-P: En un estado, hablando del gobierno federal, en un estado totalitario, autoritario, la polarización como la iniciada López Obrador, ¿a ellos les da buenos dividendos?

-RM: Sí, hasta que todo quiebre, el gran flagelo que tuvo este país se llama López Obrador, y hasta que todo quiebre y todo entre en crisis, pues reditúa, y después todo se derrumba.

-P: Y en el panorama se ve que existe esa voluntad de estos consensos. Ricardo Monreal publicó hace cosa de minutos un mensaje hablando de que buscaban construir consensos, incluso con sus aliados. ¿En este sentido sí existe esa voluntad, esa posibilidad de que se logre?

-RM: Lo que sea por el bien de México, sí. Pero, por ejemplo, ahorita una de mis preguntas es que si votamos esta reforma constitucional, ¿la van a pública o no la van a pública? Porque tienen escondida una, ahí del 123 en la Cámara de las y los Senadores, de manera inexplicable.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa ‘Chapo’ Guzmán que no lo dejan comunicarse con su abogado

-P: Le preguntaba a...

-RM: O explicable porque el país está quebrado, ¿no?

-P: Una de las preguntas Ávila era...

-RM: ¿Quién es ese?

-P: El vocero de Morena, que dice que siempre están llamando a la unidad, al cierre de filas, pero aventándose tanta basura unos a otros, ¿se puede, comenzando por Morena?

-RM: A ver, nosotros hemos votado aquello que consideramos que le sirve a México, y hemos cerrado filas con la población, pero nunca vamos a hacer abyectos, ni nunca vamos a entregarle cheques en blanco a Morena, máximo cuando traigan un destrozadero por todas partes.

-P: Diputado, entonces irían en pro con esta propuesta de reforma constitucional, pero digamos que sus preocupaciones irían para la secundaria...

-RM: No, las preocupaciones son ahora, y es que queremos que haya compromisos para establecer en los transitorios los principios que regirán la ley general, la ley secundaria, el presupuesto, el marco de actuación, cómo se van a coordinar las autoridades federales y estatales, cuál va a ser el marco punitivo, y me refiero a la gradualidad de las sanciones, todo ese tipo de cosas.

A veces me da la impresión que muchos de los temas que se traen aquí es para responder a ciertas preocupaciones de la población, pero que siempre se hace de una manera muy ligera.

-P: ¿Van de acuerdo en que este delito ya sigue de oficio sin que tenga que mediar denuncia?

-RM: Bueno, eso no viene acá, viene nada más que se pueda legislar. Sí, eso no tiene problema, pero eso también vuelve holgazanes a las autoridades locales.

Mire usted cómo están los homicidios en Michoacán, o mire usted cómo está el tema en Tamaulipas, porque los estados empiezan a decir, bueno, pues también le toca a la federación, y ahí se disculpan ellos.

-P: O en Sinaloa es un año y la Mayiza sigue allá.

-RM: Sí, ahí es que es muy claro, el gobierno del estado no trabaja con la federación y dejan solo a Harfuch, le apuestan a que fracase Harfuch.

-P: ¿Le apostaron a que fracase Harfuch?

-RM: Sí, claro.

-P: ¿Los estados?

-RM: Los estados de Morena, sí, es evidente, o sea, a la mayor parte de los estados de Morena le apuestan a que fracase Harfuch.

Díganme cuál es la depuración de las policías en Sinaloa, o la depuración de las policías en Puebla, o si tenemos un trabajo organizado en Guerrero, o si en Michoacán, en el Estado de México, hay condiciones de seguridad en tierra caliente.

Entonces lo único que hacen es dejar trabajar cuando está ahí Harfuch, cuando se va, pues dejan de hacer nada. No saben que la paz solamente va a ser lograda cuando los estados participan.

-P: ¿Se sienten amenazados por este trabajo que está haciendo el secretario de seguridad?

-RM: No, más bien ellos lo boicotean no haciendo nada, porque no tienen interés en gobernar, ellos piensan que son virreyes.

-P: ¿Gobernar o que se solucione el problema?

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran madera ilegal en Michoacán; cerca de reserva natural de la mariposa monarca

-RM: Gobernar y solucionar problemas. Lo otro es ejercer el poder.

-P: ¿De Miras a 2030?

-RM: No, de miras a que son unos irresponsables, esos gobernadores de Morena son unos irresponsables. Vean lo que pasó ayer en Tamaulipas, véanlo usted.

Véanlo, véanlo, ¿qué nos podemos decir eso? y del motín en Tuxpan, o de los cuerpos encontrados en la carretera, o el ataque en Queréndaro. ¿Cuántos alcaldes son atacados y los gobernadores no dicen absolutamente nada?

-P: Oiga diputada, su valoración de esta integración, de esta Comisión que va a elaborar una propuesta de Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez.

-RM: A ver, no está encabezada por Pablo Gómez, discúlpame. El decreto dice que la encabeza la Presidenta y que tendrá un presidente ejecutivo que será un servidor público, Pablo Gómez no es servidor público.

Solo que lo nombre servidor público porque por esa Comisión no pagan, pero así dice eso. Ahora, es increíble que en 48 años sea la primera vez que una Reforma Electoral no nazca o de la sociedad o de las oposiciones y que venga del gobierno.

Y donde además no se incluye a los opositores, porque no se mencionan a los opositores, ni se incluye a los estados, a las entidades, a las partes de la federación, porque somos una República Federada.

-P: Pero la contestación que da ayer Sheinbaum, que dice, bueno, pues si la oposición no gobierna, la oposición no está aquí, ¿cómo lo vamos a nombrar?

-RM: Sí, pero se van a discutir las reglas de la contienda democrática y en la contienda democrática están los que gobiernan y los que no gobiernan, porque esto no es una monarquía.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: PRI exige al Congreso emitir declaratoria de reforma salarial

Desde el siglo XIII se fijó en las constituciones, en las cartas magnas, que se tiene que escuchar a las minorías ya las oposiciones. Me preocupa ese tipo de forma de pensar.

Mire, en las reformas que hubo en estos 48 años para atrás hubo ocasiones en las cuales la minoría vetó a los interlocutores del gobierno y los gobiernos retiraron a esos interlocutores, a Molinar Horcasitas entre ellos, lo vetaron las oposiciones y el gobierno los quitó, porque se trata de generar confianza.

Entonces es muy claro, ¿quieren hacer una Reforma Electoral o quieren dar un golpe de Estado electoral, Legislativo Electoral?

-P: No genera confianza.

-RM: No genera confianza para nadie, a nadie. Es un club de cuates.

-P: A pesar de que se prometió un intenso ejercicio de diálogo y apertura, incluso encuestas para conocer.

-RM: Bueno, ya, a ver, las encuestas, si no hay suficiente información, si no hay un interés en la población, son un instrumento demagógico para tomar decisiones, o peor, para justificar las decisiones que ya están tomadas.

Yo les diría, ¿y por qué no le preguntamos a la gente si bajamos los impuestos? Pues si se trata de hacerle caso a las encuestas, ¿qué les parece esa pregunta?, ¿bajamos los impuestos?

Es como las elecciones, bueno, vamos a elegir a jueces y magistrados, ¿y por qué no elegimos al del SAT?