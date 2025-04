Confirma gobernador decreto contra narcocorridos en Michoacán

CDMX.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el Gobierno del Estado va a emitir un decreto administrativo para prohibir en eventos públicos los “narcocorridos” o canciones que hagan apología a la violencia.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el mandatario puntualizó que no están prohibiendo la música si no que en eventos no se podrá interpretar narcocorridos por la “alabanza que hacen a la delincuencia en todas las expresiones”.

Detalló que solo serán sanciones administrativas, nada penal, y que darán avisos a los municipios sobre cuál grupo no puede tener eventos masivos debido a que los narcocorridos forman parte de su repertorio musical.

El comunicador preguntó al mandatario quién va a determinar qué pieza puede ser considerada un narcocorrido, a lo que respondió que serán aquellas que mencionan en sus letras a algún líder criminal o grupo en especial.

Ramírez Bedolla mencionó que incluso los conciertos podrán ser cancelados en caso de no respetar estas medidas con las que se busca no fomentar este tipo de expresiones.