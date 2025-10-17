Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe

El Gobierno de Coahuila avanza en la identificación de los predios por donde pasará el proyecto ferroviario que conectará a Saltillo y Ramos Arizpe, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

“Estamos localizando los predios e identificando a los dueños que puedan estar afectados en alguna parte por donde vayan a pasar las vías del tren. En eso vamos todavía”, comentó la funcionaria.

Mencionó que se trata de un trabajo conjunto con los municipios y con distintas áreas estatales. “Son muchos kilómetros, entonces estamos trabajando en equipo con el municipio, con Desarrollo Urbano y con Catastro. Vamos compartiendo la información en las reuniones que tenemos con la Secretaría de Infraestructura”, agregó.

Cepeda Boehringer comentó que aunque el proyecto se desarrollará sobre el derecho de vía existente, hay puntos donde los terrenos sí pertenecen a particulares. “Hay predios en donde sí están comprometidos, por así decirlo, y se necesita identificar a los dueños para tener un acercamiento con ellos”, dijo.

Añadió que antes de cualquier negociación, se realizará una etapa de “socialización” para informar y dialogar con los propietarios. “Primero viene la socialización, y después ya ellos serían quienes llevarían la negociación”, afirmó.

El proceso se mantiene en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y con los ayuntamientos involucrados, a fin de avanzar en la planeación del trazo y en los posibles acuerdos con los dueños de los terrenos.