Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe

Coahuila
/ 17 octubre 2025
    Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
    El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado. FOTO: ESPECIAL

El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación; autoridades estatales y municipales revisan el trazo para definir las zonas de posible afectación y garantizar un proceso ordenado antes de las negociaciones.

El Gobierno de Coahuila avanza en la identificación de los predios por donde pasará el proyecto ferroviario que conectará a Saltillo y Ramos Arizpe, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

“Estamos localizando los predios e identificando a los dueños que puedan estar afectados en alguna parte por donde vayan a pasar las vías del tren. En eso vamos todavía”, comentó la funcionaria.

Mencionó que se trata de un trabajo conjunto con los municipios y con distintas áreas estatales. “Son muchos kilómetros, entonces estamos trabajando en equipo con el municipio, con Desarrollo Urbano y con Catastro. Vamos compartiendo la información en las reuniones que tenemos con la Secretaría de Infraestructura”, agregó.

Cepeda Boehringer comentó que aunque el proyecto se desarrollará sobre el derecho de vía existente, hay puntos donde los terrenos sí pertenecen a particulares. “Hay predios en donde sí están comprometidos, por así decirlo, y se necesita identificar a los dueños para tener un acercamiento con ellos”, dijo.

Añadió que antes de cualquier negociación, se realizará una etapa de “socialización” para informar y dialogar con los propietarios. “Primero viene la socialización, y después ya ellos serían quienes llevarían la negociación”, afirmó.

El proceso se mantiene en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y con los ayuntamientos involucrados, a fin de avanzar en la planeación del trazo y en los posibles acuerdos con los dueños de los terrenos.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

