Representante Comercial de Estados Unidos vendrá a reunión del T-MEC en CDMX; se reunirá con Sheinbaum

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    Representante Comercial de Estados Unidos vendrá a reunión del T-MEC en CDMX; se reunirá con Sheinbaum
    Greer también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. AP

El titular de la USTR estará del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales del T-MEC

WASHINGTON DC, EU.- Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/citaron-a-ruffo-appel-a-comparecer-en-noviembre-como-testigo-por-huachicol-tras-hallazgo-de-ramos-arizpe-JG22246942

En un comunicado, la USTR dijo que durante las reuniones, Greer y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordarán diversos temas, entre ellos, el acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo, la agricultura y los servicios de pago electrónico.

SE REUNIRÁ CON SHEINBAUM

Greer también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional para analizar los avances en las negociaciones de la revisión conjunta del acuerdo comercial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suma-134-dias-incendio-en-pozo-de-pemex-en-veracruz-AG22245894

Grupo “Reforma” publicó el viernes que el Secretario de Economía y el sector privado llevarán una agenda común durante la siguiente ronda de revisión del T-MEC, que se llevará a cabo la próxima semana.

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