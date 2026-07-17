Representante Comercial de Estados Unidos vendrá a reunión del T-MEC en CDMX; se reunirá con Sheinbaum
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El titular de la USTR estará del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales del T-MEC
WASHINGTON DC, EU.- Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC.
En un comunicado, la USTR dijo que durante las reuniones, Greer y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordarán diversos temas, entre ellos, el acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo, la agricultura y los servicios de pago electrónico.
SE REUNIRÁ CON SHEINBAUM
Greer también se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional para analizar los avances en las negociaciones de la revisión conjunta del acuerdo comercial.
Grupo “Reforma” publicó el viernes que el Secretario de Economía y el sector privado llevarán una agenda común durante la siguiente ronda de revisión del T-MEC, que se llevará a cabo la próxima semana.