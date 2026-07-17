Reporta Brugada derrama de al menos 44 mil mdp por Mundial en CDMX

CDMX.- La Ciudad de México registró una derrama económica de al menos 44 mil millones de pesos, con 21 por ciento más de turistas y con un crecimiento en fuentes de empleo formal al ser sede del Mundial de Fútbol 2026, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. “La Ciudad de México metió 3 grandes goles también en el Mundial”, comentó Brugada este viernes al presentar en conferencia los resultados por haber sido una de las tres sedes.

“Primero, tuvimos una gran derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos; segundo, tuvimos el junio con mayor creación de empleo formal, de acuerdo al registro del Seguro Social y, tercero, logramos un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizada, que llegó a todas las demarcaciones”, expuso Brugada.

VISITANTES DE 84 PAÍSES “La Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial, las imágenes de nuestra ciudad, las calles tomadas por la alegría, dieron la vuelta al mundo”, mencionó. Hubo 4 millones 552 mil viajes adicionales en el transporte público, durante el mes de junio, con 2.5 millones de viajes extras en el Metro, 2 millones más en el Trolebús, 128 mil más en el Cablebús y 47 por ciento más en Ecobici.

En el Metro y el Metrobús se detectó el uso de tarjetas de crédito y débito Visa de 84 países. De mayo a junio se crearon más de 100 mil empleos en la ciudad y la población ocupada en puestos formales aumentó de 3 millones 574 mil en mayo a 3 millones 675 mil en junio, con 79 mil empleos adicionales en el sector servicios y 33 mil más en transporte y comunicaciones. “Del 11 de junio al 30 de junio de 2026, el monto de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y de débito en la Ciudad de México ascendió a 193 mil millones de pesos, estamos hablando que respecto de junio del año anterior, fueron 44 mil millones de pesos adicionales, que se transaccionó en tarjetas, un aumento del 30 por ciento”, detalló el Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton. Se trata de datos preliminares, que podrían aumentar a 66 mil, agregó.

4 MILLONES 112 MIL TURISTAS EN CDMX “Entre visitantes y turistas, del 1 de junio al 15 de julio, en cuanto también reservaciones y hospedaje, tuvimos 1 millón 600 mil turistas en hotel, 1 millón 353 mil 600 en plataforma y 1 millón 46 mil 512 en casas de amigos o familia”, reportó la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto. En total, fueron 4 millones 112 turistas que acudieron en los días del Mundial. “Esto representa 21 por ciento más de lo que la ciudad registró en las mismas fechas del año pasado, en muchos sentidos, sobre todo en el turismo internacional, es turismo que nunca había venido a la Ciudad de México, llegamos a otro mercado y ese turismo que normalmente en un Mundial viaja en grupos de amigos, van a regresar”, estimó.

Las búsquedas en línea de la Ciudad de México se dispararon, con un incremento de 61 en la intención de visitarla el próximo año y se registraron turistas de más de 80 países, aseguró Fraustro. La plataforma de transparencia del Mundial sumó una plataforma de resultados económicos, que indica que la derrama llegó a las alcaldías Milpa Alta, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, con base en datos aportados por BBVA. En tanto, las visitas a las Chinampas de Xochimilco aumentaron 124 por ciento.