Se coordina Aduanas de México con CBP de Estados Unidos para aminorar huachicoleo en la frontera común

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    Se coordina Aduanas de México con CBP de Estados Unidos para aminorar huachicoleo en la frontera común
    La ANAM y la CBP intercambian información en busca de “una frontera más segura e intercambios comerciales más ágiles”. Cuartoscuro

Las autoridades aduanales de ambos países refuerzan el intercambio de información sobre pedimentos de exportación e importación

CDMX.- En un intento por aminorar el tráfico de combustible a través de la frontera entre México y Estados Unidos, autoridades aduanales de ambos países refuerzan el intercambio de información sobre pedimentos de exportación e importación.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) mostraron un encuentro donde se intercambia información en busca de “una frontera más segura e intercambios comerciales más ágiles”.

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“En el marco de la colaboración entre ambas entidades, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Héctor Alonso Romero, encabezó una visita de trabajo a las instalaciones de la ANAM, a la cual asistió Diane J. Sabatino, Comisionada Ejecutiva Asistente de la Oficina de Operaciones de la CBP.

MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

“El propósito de la reunión fue comenzar los trabajos para establecer mecanismos de validación e intercambio de información en tiempo real sobre los pedimentos de exportación e importación en ambos países, con el propósito de evitar el tráfico ilícito combustible, armas, drogas y contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos”, indicó la ANAM, en un comunicado.

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De acuerdo con la Agencia, estas acciones fortalecen la cooperación binacional entre ambos países y refrendan el compromiso de ambas autoridades de trabajar bajo un esquema basado en la confianza, la coordinación y el intercambio de información.

La intención de estos intercambios, destacó la ANAM, es fortalecer la seguridad fronteriza y contribuir al desarrollo económico de México y Estados Unidos.

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