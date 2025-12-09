Confirman identidad de cabeza hallada en hielera en Sinaloa

La cabeza de un hombre localizada dentro de una hielera abandonada en el sector de Santa Fe, en la capital del estado, corresponde al joven Jesús Ángel “N”, de 28 años, sobre el que existía una ficha de búsqueda, el resto de su cuerpo no ha sido localizado, confirmo la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Dio a conocer que, familiares de la víctima se presentaron a identificarlo, por lo que la extremidad cefálica ya fue entregada y se desconoce, donde puede estar el resto del cuerpo de esta persona, de la cual ya se había denunciado su desaparición forzada.

Señaló que las investigaciones de este caso continúan, por lo que se busca el resto del cuerpo para cotejarlo con estudios forenses y poder determinar la posible identidad de los presuntos responsables de su muerte y decapitación.

En relación con este caso, junto a la barda perimetral del fraccionamiento privado de Maralago, en Culiacán, fue abandonada una hilera sellada, a la que le colocaron una cartulina con un mensaje intimidatorio, en su interior se encontró la cabeza de una persona del sexo masculino por lo que peritos forenses procedieron a retirarla.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas a través de una llamada anónima a las líneas de emergencia de que en el sector Santa Fe, junto a la barda perimetral de un fraccionamiento privado, había sido abandonada una hielera sellada, a la que le colocaron un mensaje.

El personal de la policía y del ejército que llegaron al lugar donde se encontraba delimitaron el área en espera que personal de la Fiscalía General del Estado se presentara para que pudiera abrirla y determinar su contenido, se conoció que se trata de una cabeza humana.

TE PUEDE INTERESAR: Elemento de la Guardia Nacional asesina a dos compañeros en cuartel de Michoacán

Los servicios forenses iniciaron las primeras indagaciones para establecer si la cabeza coincide con reportes recientes de personas desaparecidas e iniciar la búsqueda del resto del cuerpo para tener la confirmación de la identidad de la víctima.