$!Privan de la libertad a cinco hombres en la carretera Los Mochis-Ahome; libera a mujer con signos de tortura

Cinco hombres fueron privados de la libertad por un grupo armado mientras circulaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome, en el norte del estado de Sinaloa. En el mismo hecho, una mujer que viajaba con ellos fue liberada horas después y presentaba golpes y signos de tortura, de acuerdo con información disponible hasta el momento. Los hechos ocurrieron el sábado 7 de febrero de 2026, cuando las víctimas se desplazaban por vía terrestre rumbo a la Villa de Ahome, procedentes del puerto de Mazatlán, informó INFOBAE.

HOMBRES DESAPARECIDOS FUERON INTERCEPTADOS EN LA CARRETERA FEDERAL MOCHIS-AHOME De acuerdo con información recabada por el medio Noroeste, el grupo fue interceptado por hombres armados sobre la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del entronque con el ejido El Macapul. Los sujetos detuvieron el vehículo en el que viajaban y sometieron a las personas a bordo. La versión preliminar indica que el objetivo del traslado era llevar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Tras el ataque, los cinco hombres fueron privados de la libertad, mientras que la mujer permaneció en cautiverio durante varias horas. LIBERAN A MUJER PRIVADA DE SU LIBERTAD; MOSTRÓ SIGNOS DE VIOLENCIA Horas después del incidente, Yuri “N” fue liberada por sus captores. Según los reportes, la mujer presentaba golpes visibles y signos de tortura. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que fue liberada. EMITEN FICHAS DE BÚSQUEDA PARA DAR CON EL PARADERO DE LOS CINCO HOMBRES DESAPARECIDOS EN AHOME Entre las personas privadas de la libertad se encuentran integrantes de una misma familia, así como amigos cercanos. Las víctimas fueron identificadas como: Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años, con una estatura aproximada de 1.72 metros, tez morena y complexión robusta. Como señas particulares presenta la ausencia de dos piezas dentales y diversos tatuajes en el dorso y en ambos brazos. Se desconoce la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años, estatura aproximada de 1.85 metros, tez morena clara. Vestía gorra negra con estampado. Como señas particulares tiene brackets en la parte inferior, una cicatriz arriba de la ceja izquierda y no cuenta con tatuajes.

Juan Antonio Soto Espain, de 29 años, aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión robusta y tez morena clara. Vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla negro, tenis blancos marca Nike, pulsera amarilla con verde y reloj de pulso negro. Tiene una cicatriz en la zona del bigote y un tatuaje tribal de color verde en el brazo derecho.

José Ángel Soto Espain, de 17 años, con una estatura aproximada de 1.70 metros, tez morena clara y complexión regular. Vestía gorra negra, cinto beige y varias pulseras de distintos colores, además de una pulsera metálica con fecha grabada. Presenta cicatrices en el brazo izquierdo, pie derecho y nariz.

Heriberto López Díaz, de 30 años, estatura aproximada de 1.70 metros, complexión robusta y tez blanca. Vestía gorra negra con letras azules, camisa negra con puntos grises, pantalón de mezclilla negro y tenis. Portaba una cadena de acero inoxidable con un dije del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene cicatriz en la ceja izquierda, cicatriz en la rodilla izquierda, pecas en el rostro y tatuajes en el brazo derecho, entre ellos una rosa con la leyenda “Geraldine” y una brújula con un niño y la leyenda “Leosman”.