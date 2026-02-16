Detienen en Culiacán a dos presuntos implicados en secuestro de La Nicholette; aseguran armas y fentanilo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que la detención se llevó a cabo mediante un operativo coordinado con distintas corporaciones federales y estatales.

Autoridades de Sinaloa detuvieron a dos personas en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, señaladas como presuntas responsables del secuestro de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette. Durante la intervención se aseguraron fusiles de asalto, cargadores y dos mil pastillas de aparente fentanilo.

COORDINACIÓN ENTRE CORPORACIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La dependencia detalló que la movilización se originó tras una denuncia ciudadana anónima.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, detuvieron a dos hombres y les aseguraron fusiles, cargadores, cartuchos y pastillas de fentanilo”, informó la corporación.

DENUNCIA AL 089 PERMITIÓ UBICAR A CIVILES ARMADOS

La autoridad explicó que el reporte ciudadano alertó sobre la presencia de personas armadas en el sector Los Ángeles.

“Derivado de una denuncia ciudadana oportuna a través del 089, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de civiles armados en el sector Los Ángeles, en Culiacán, por lo que, de inmediato, se trasladaron al sitio”, señala el comunicado.

Las autoridades indicaron que al llegar observaron a un hombre armado fuera de un domicilio, quien ingresó al inmueble al notar la presencia policial, pero fue alcanzado tras un seguimiento.

ASEGURAN ARMAS, CARGADORES Y PASTILLAS DE APARENTE FENTANILO

Tras la revisión del inmueble, el personal reportó los siguientes resultados:

- Dos personas detenidas, una de ellas menor de edad.

- Dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros.

- Doce cargadores del mismo calibre.

- Dos mil pastillas presuntamente de fentanilo.

La autoridad informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para el desarrollo de las investigaciones.

“Derivado de ello, tanto los hombres como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes”, indicó la dependencia.

Asimismo, el comunicado señaló que el Gobierno federal y estatal mantienen acciones conjuntas para la seguridad pública e invitaron a la población a reportar emergencias al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 29 personas en operativos coordinados en Ramos Arizpe

SEÑALAN PRESUNTA RELACIÓN CON EL SECUESTRO DE LA NICHOLETTE

De acuerdo con INFOBAE, fuentes de seguridad consultadas por medios locales señalaron que los detenidos son identificados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de la influencer ocurrida el 20 de enero de 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la relación directa de los detenidos con ese caso, aunque la información difundida por fuentes de seguridad apunta a esa posibilidad.

INFLUENCER RELATÓ EL SECUESTRO EN TRANSMISIÓN EN VIVO

El 5 de febrero, la creadora de contenido realizó una transmisión en la que narró cómo fue interceptada tras ser seguida y abordada cuando se estacionó.

Durante su cautiverio, explicó que fue obligada a grabar un mensaje en video dirigido a supuestos líderes criminales.

“Lo único que me pidieron fue grabar ese video, creo que solo grabaron una parte. Ese video es 100% real (...) Lo que se está diciendo en el video, yo no sé, ellos nada más me hicieron leerlo (...) Hasta ayudé a editarlo porque era mucho lo que me estaban haciendo leer”, expresó durante la transmisión.

Según su testimonio, el mensaje contenía referencias a disputas entre facciones delictivas y menciones sobre violencia contra mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Difunden video de ‘La Nicholette’ tras su secuestro en Culiacán; afirma trabajar para grupo criminal

QUIÉN ES LA INFLUENCER CONOCIDA COMO ‘LA NICHOLETTE ’

Nicole Pardo Molina es conocida por su actividad en redes sociales, donde acumula más de 111 mil seguidores en TikTok y más de 163 mil en Instagram, además de presencia en otras plataformas digitales.

Su popularidad creció de forma significativa tras el lanzamiento del corrido La Muchacha del Salado, interpretado por Grupo Arriesgado, que superó los 23 millones de reproducciones en YouTube.

Durante su estancia en Culiacán también administraba un negocio de gorras con productos alusivos a figuras del narcotráfico.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y su posible relación con el secuestro denunciado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevas imputaciones ni avances oficiales sobre la vinculación directa con el caso.