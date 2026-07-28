Pondrán Polo de Economía en Puerto Morelos por sargazo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pondrán Polo de Economía en Puerto Morelos por sargazo
    Formará parte de las estrategia para atender la emergencia generada por el arribo masivo de sargazo a las costas de la entidad. Cuartoscuro

Semarnat declaró como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, un predio de 39.9 hectáreas

CDMX.- La Semarnat declaró como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) un predio de 39.9 hectáreas en el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, que formaría parte de las estrategia para atender la emergencia generada por el arribo masivo de sargazo a las costas de la entidad.

En un acuerdo publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indica que el predio propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana se ubica en una zona estratégica dentro del corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen, con cercanía a importantes nodos logísticos y municipios que integran su área de influencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechazan-creacion-de-comision-de-la-verdad-en-caso-ayotzinapa-GM22482598

Señala que luego de una evaluación se determinó que no se encuentra total ni parcialmente dentro de áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o municipal, ni en zonas sujetas a algún régimen especial de conservación, restauración o protección ecológica.

SE UBICA SOBRE EL ACUÍFERO 3105

Aunque no presenta intersecciones con cuerpos de agua superficiales, cauces, humedales o zonas federales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, indica, se ubica sobre el Acuífero 3105 Península de Yucatán, parcialmente sujeto a diversos decretos de veda.

“Presenta susceptibilidad a inundaciones y se localiza a aproximadamente 2.4 kilómetros de un acueducto de agua potable que abastece a la localidad de Puerto Morelos, por lo que deben observarse las medidas preventivas y las disposiciones aplicables en materia ambiental e hídrica”, advierte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-a-anticorrupcion-tfja-y-asf-coordinar-reformas-JM22481899

La creación del Podecibi, consignó, fue avalada por la Asamblea General Extraordinaria del Ejido Puerto Morelos celebrada el 29 de marzo de 2026.

“La Asamblea otorgó la anuencia social y legal para instalar el Podecibi en tierras colindantes propiedad del Gobierno del Estado, con una votación de 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones”, detalló.

Los Podecibi, de acuerdo con el portal Proyectos México del Gobierno federal, consisten en polígonos delimitados territorialmente para la producción sustentable de bienes, incluyendo la reutilización, reciclaje o recuperación de materiales para mantenerlos en la economía durante el mayor tiempo posible.

ESTÍMULOS FISCALES PARA INVERSIONISTAS

Antes del de Puerto Morelos, la Semarnat había declarado tres Podecibis: uno, en 2025, en los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, Hidalgo -cancelado formalmente este mes luego de una consulta mediante voto en urnas en la que fue rechazado el proyecto-, uno en San José Chiapa Puebla, y uno en Atlangatepec, Tlaxcala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuesta-a-mexico-251-mil-mdp-la-exclusion-de-personas-con-discapacidad-MM22481184

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha indicado en diversas ocasiones, que uno de los principales objetivos de establecer un Podecibi en Quintana Roo es desarrollar opciones de aprovechamiento del sargazo que se recolecta frente a las costas de la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ecología
Ecosistema
Economía

Localizaciones


Cancún
Hidalgo
Playa del Carmen

Personajes


Alicia Bárcena

Organizaciones


Conagua
Semarnat

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Trump y los arreglos con México

Trump y los arreglos con México
true

Rocky... ¿Somos todos?

Sheinbaum insistió en que deben indagar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir.

Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum
Un video difundido por Pie de Nota muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar durante una conversación en una presunta sala de juntas.

Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas.

¿Cuándo cobras? Calendario de pagos de Pensión IMSS e ISSSTE para agosto 2026
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Edson Álvarez podría dejar al West Ham tras finalizar su préstamo con Fenerbahçe y disputar la próxima campaña en Países Bajos o España.

Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano
Marc Cucurella presumió el retrato de Luis de la Fuente con la Copa del Mundo, plasmado en su antebrazo izquierdo.

¡Promesa cumplida! Marc Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026