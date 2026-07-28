Pondrán Polo de Economía en Puerto Morelos por sargazo

CDMX.- La Semarnat declaró como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) un predio de 39.9 hectáreas en el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, que formaría parte de las estrategia para atender la emergencia generada por el arribo masivo de sargazo a las costas de la entidad. En un acuerdo publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indica que el predio propiedad de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana se ubica en una zona estratégica dentro del corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen, con cercanía a importantes nodos logísticos y municipios que integran su área de influencia.

Señala que luego de una evaluación se determinó que no se encuentra total ni parcialmente dentro de áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o municipal, ni en zonas sujetas a algún régimen especial de conservación, restauración o protección ecológica. SE UBICA SOBRE EL ACUÍFERO 3105 Aunque no presenta intersecciones con cuerpos de agua superficiales, cauces, humedales o zonas federales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, indica, se ubica sobre el Acuífero 3105 Península de Yucatán, parcialmente sujeto a diversos decretos de veda. “Presenta susceptibilidad a inundaciones y se localiza a aproximadamente 2.4 kilómetros de un acueducto de agua potable que abastece a la localidad de Puerto Morelos, por lo que deben observarse las medidas preventivas y las disposiciones aplicables en materia ambiental e hídrica”, advierte.

La creación del Podecibi, consignó, fue avalada por la Asamblea General Extraordinaria del Ejido Puerto Morelos celebrada el 29 de marzo de 2026. “La Asamblea otorgó la anuencia social y legal para instalar el Podecibi en tierras colindantes propiedad del Gobierno del Estado, con una votación de 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones”, detalló. Los Podecibi, de acuerdo con el portal Proyectos México del Gobierno federal, consisten en polígonos delimitados territorialmente para la producción sustentable de bienes, incluyendo la reutilización, reciclaje o recuperación de materiales para mantenerlos en la economía durante el mayor tiempo posible. ESTÍMULOS FISCALES PARA INVERSIONISTAS Antes del de Puerto Morelos, la Semarnat había declarado tres Podecibis: uno, en 2025, en los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, Hidalgo -cancelado formalmente este mes luego de una consulta mediante voto en urnas en la que fue rechazado el proyecto-, uno en San José Chiapa Puebla, y uno en Atlangatepec, Tlaxcala.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha indicado en diversas ocasiones, que uno de los principales objetivos de establecer un Podecibi en Quintana Roo es desarrollar opciones de aprovechamiento del sargazo que se recolecta frente a las costas de la entidad.