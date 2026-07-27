Consultores piden excluir minerales críticos del T-MEC y pactar con EU bilateralmente

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    Consultores piden excluir minerales críticos del T-MEC y pactar con EU bilateralmente
    México tiene la oportunidad de convertirse en un socio clave de EU en minerales críticos mediante coinversiones y plantas de procesamiento, fuera del marco del T-MEC. CUARTOOSCURO

Consultores recomiendan excluir los minerales críticos de las revisiones del T-MEC y pactar un acuerdo bilateral con EU para sustituir a China

México debe excluir toda negociación sobre minerales críticos en las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y lograr un acuerdo bilateral con el Gobierno de Donald Trump, recomendó la consultora Roland Berger.

Juan Trebino, especialista en energía y socio de la consultora, expuso que México tiene potencial minero para convertirse en un socio clave de EU en minerales críticos, pues tiene yacimientos de productos esenciales para la transición energética.

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“Poner en la mesa del T-MEC el tema de minerales críticos puede contaminar el acuerdo que negocia México con Estados Unidos, que podría posicionar al País incluso como una región de procesamiento minero y evitar la dependencia de otros mercados como China”, expresó en entrevista.

El País posee reservas probadas de clase mundial en minerales clave para la transición energética, la industria automotriz y la alta tecnología, donde destacan la fluorita, cobre, zinc y grafito, según un análisis de la consultora.

Además, tiene un amplio inventario de recursos identificados aún en una fase de prospección, agrega.

México y EU establecieron un Plan de Acción sobre Minerales Críticos impulsado por la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR), donde México tiene la oportunidad de negociar esquemas de transferencia tecnológica y coinversión para plantas de procesamiento local.

Con este Plan se busca fomentar esquemas de colaboración técnico-financiero entre el sector público y privado para coinvertir en más de mil puntos identificados en reservas certificadas bajo estándares internacionales, agrega el análisis de Roland Berger.

Expresó que existe una gran preocupación a nivel mundial y regional por el control que ejerce China sobre los minerales críticos.

“Estos recursos son indispensables para la descarbonización de industrias, sistemas de transporte, el desarrollo de Inteligencia Artificial, la fabricación de baterías y chips”.

“Estados Unidos tiene una falta de minerales críticos severa y entiende perfectamente que dependen de los chinos, pues la materia prima con que se elaboran los chips que se fabrican en Corea o Taiwán viene de China y se sienten incómodos de no tener una cadena de suministro más próxima y confiable”, aseguró Trebino.

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Esta situación abre una oportunidad clave para que México industrialice sus recursos naturales, sobre todo minerales críticos.

“Canadá tiene grandes recursos mineros, entonces se estará compitiendo con Canadá para entregarle recursos a Estados Unidos, pero la ventaja que tiene el País es que se puede crear una cadena de suministro completa”, sostuvo.

“México tiene los minerales bajo el suelo, los puede extraer, poner una planta industrial para purificarlos y refinarlos y mandar la materia prima a Estados Unidos, incluso se pueden construir gigafactories o plantas de chips en México y aprovechar la proximidad con Estados Unidos y el mercado laboral que tiene el País”, expuso.

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